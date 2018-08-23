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Главные новости за 23 августа 2018 года

Главные новости за 23 августа 2018 года

Спустя четыре года Порошенко извинился за обещание завершить АТО в считанные часы. Президент Украины Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году обещал завершить АТО на Донбассе в считанные часы. Об этом глава государства сказал в Днепре во время празднования Дня украинского флага. Выступая, Петр Порошенко заявил, что «более четырех лет назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы». По его словам, «теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны, не важна и образность этого заявления, люди восприняли их как возможность завершить войну очень быстро». По его словам, он жалеет о том, что «породил завышенные ожидания».

Кабмин отложил решение о лишении субсидий тех, у кого нет счетчиков. Пока. В Кабинете министров Украины опровергли информацию об отмене субсидий на газ для домохозяйств, не имеющих газового счетчика. Данное постановление было снято с повестки дня заседания, прошедшего в среду, 22 августа. Сначала информацию опроверг пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук.

Накануне Дня Независимости Украина понесла серьезные потери на Донбассе. Четверо украинских военнослужащих погибли и еще семеро получили ранения в результате боевого столкновения в зоне проведения Операции объединенных сил утром 23 августа. Об этом сообщил сообщил на брифинге пресс-секретарь Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк. В частности, по его словам, в 6 утра под прикрытием артиллерии и минометного огня силы противника подошли к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе н. п. Крымское и предприняли попытку захвата наблюдательных постов вдоль Бахмутской трассы.

По случаю Дня Государственного Флага в Киеве установили очередной рекорд. Сегодня, 23 августа, в Киеве на Харьковском массиве по случаю Дня Государственного флага развернули самый длинный флаг Украины. Длина полотна составила 2700 метров — по 100 метров за каждый год независимости. Флаг развернули в Дарницком районе столицы вдоль проспекта Бажана от улицы Ларисы Руденко до Харьковской площади. Таким образом, был установлен национальный рекорд «Самый длинный Государственный Флаг Украины». Принять участие в акции могли все желающие.

Сегодня ровно 1000 дней как Украина живет без поставок газа из России. Сегодня, 23 августа, наступил 1000-й день с момент, когда Украина перестала импортировать газ из России. Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании «Укртрансгаз». В частности, как сообщается, все это время российский газ поступает в Украину только для транзита через газотранспортную систему нашей страны в страны Европейского Союза. Для внутренних же нужд импорт газа осуществляется по реверсным маршрутам из Европы: Словакии, Венгрии и Польши.

Соседи довели медалистку паралимпийского Чемпионата мира до слез из-за попытки установить пандус. Соседи участницы паралимпийской сборной Украины, бронзового призера Чемпионата мира по фехтованию на колясках Анны Пашковой не дали ей установить пандус в подъезде. На видео, которое опубликовала спортсменка, соседи высказывают возмущение ее действиями, требуют «не манипулировать своим положением» и утверждают, что это снизит стоимость их квартир.

Более полутора сотен пляжей в Украине не пригодны для купания. Полная карта. Министерство здравоохранения Украины обнародовало список из 154 пляжей, не рекомендованных для купания. Об этом сообщается на по результатам исследования воды на прошлой неделе. В списке оказались пляжи на реках, озерах, прудах и морском побережье в 20 областях, на которых зафиксировано сверхнормативное микробное загрязнение.

Украинским переселенцам окончательно запретили участвовать в местных выборах. Переселенцам в Украине запретили участвовать в местных выборах. Такое решение принял Верховный Суд. Решение по данному вопросу было принято в кассационном порядке по иску к Отделу ведения Государственного реестра избирателей о восстановлении избирательных прав.

«Народу есть чем гордиться». Трамп поздравил Украину с Днем независимости. Американский лидер Дональд Трамп поздравил Украину с приближающимся Днем независимости. Обращение было направлено на имя президента нашей страны Петра Порошенко. Как передает пресс-служба главы украинского государства, Дональд Трамп написал: «От имени народа Америки я хочу поздравить вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы будете отмечать 24 августа».

Российский историк предложил нанести ядерный удар по Киеву. Российский историк Евгений Спицын предложил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» нанести ядерный удар по Киеву. По его словам, Россия могла бы скинуть на украинскую столицу «маленькую бомбочку». Видео с резонансным заявлением уже появилось в интернете.

США сбросили ядерные бомбы и показали видео. США сбросили ядерные бомбы B61-12 с истребителей четвертого поколения F-15E Strike Eagles. Она не имела боевого заряда. Как сообщает министерства энергетики США, чьи Сандийские национальные лаборатории проводили испытания бомбы, сброс состоялся еще в прошлом году — 11 июля.

В Бразилии впервые сняли на видео загадочное племя дикарей. В Бразилии нашли племя дикарей, о котором до сих пор никто ничего не знал. Их поселения обнаружили в джунглях. Племя сняли с воздуха благодаря дрону члены экспедиции Национального фонда индейцев. Сообщается, что дикарей обнаружили в резервации Вале до Явари, которая находится на юго-западе дождевых лесов Амазонии.

Тэги: Петр Порошенко, Кабинет Министров Украины, газ, Харьков, Россия, экономика, политика, чемпион, счетчик, криминал, субсидия, Укртрансгаз, Паралимпийцы, День Государственного Флага Украины, антитеррористическая операция, соседи, День независимости Украины

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