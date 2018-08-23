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Киев тайно посетил солист легендарной группы Bad Boys Blue

Киев тайно посетил солист легендарной группы Bad Boys Blue

Лидер легендарной группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни сегодня продолжает гастролировать по всему миру. Как выяснили журналисты «Фразы», в эксклюзивном интервью программе «Утро с Интером» певец рассказал о визите в Украину, путешествиях в экзотические страны, предпочтениях в музыке и отношении к артистам-двойникам.

Интернациональная группа Bad Boys Blue или «Плохие парни в голубом» была создана в 1984 году в Кельне. Их песни, одна за другой, завоевали многочисленные хит-парады. А в Европе и в СССР — всенародную любовь. За 34 года существования Bad Boys Blue было выпущено более 20 альбомов и 40 синглов.

К сожалению, Эндрю Томас и Тревор Тэйлор уже ушли из жизни. Единственным участником оригинального состава остается 60-летний Джон МакИнерни, который не устает радовать фанов своими выступлениями. «В каких странах мы только не были, — вспоминает певец. — Например, давали концерты в Таиланде и Тайване. На Тайване, помню, зашли в одно кафе, где угощали мясом экзотических животных, и мне дали выпить кровь змеи. Это было очень необычно!»

Не так давно Джон МакИнерни совершил спортивный вояж в Украину. Оказалось, певец — болельщик английского футбольного клуба «Ливерпуль». «Киев — замечательный город, — поделился впечатлениями солист группы Bad Boys Blue. — Этим летом мы с моим сыном и другом приезжали к вам на финал Лиги чемпионов. Все было замечательно, единственная проблема, что мы не победили! Наша команда проиграла мадридскому «Реалу».

Расстраивают легендарного артиста не только футбольные поражения. Джон МакИнерни крайне негативно относится к артистам-двойникам, которые ездят на гастроли с его песнями. «Неприятно, когда кто-то другой поет сольно, используя мой бренд. Думаю, настоящие фаны Bad Boys Blue будут расстроены, если попадут на подобный концерт», — уверен певец.

Сам Джон МакИнерни на досуге предпочитает слушать других исполнителей: «Люблю музыку намного старше — рок и соул. И, конечно, слушаю короля поп-музыки Элвиса Пресли. А самым красивым признанием в любви считаю балладу When You Were Sweet Sixteen. Это очень старая песня, но, как по мне, — лучшая любовная лирика».

Тэги: музыка, культура

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