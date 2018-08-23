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Сегодня ровно 1000 дней как Украина живет без поставок газа из России

Сегодня ровно 1000 дней как Украина живет без поставок газа из России

Сегодня, 23 августа, наступил 1000-й день с момент, когда Украина перестала импортировать газ из России. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе государственной компании «Укртрансгаз».

В частности, как сообщается, все это время российский газ поступает в Украину только для транзита через газотранспортную систему нашей страны в страны Европейского Союза. Для внутренних же нужд импорт газа осуществляется по реверсным маршрутам из Европы: Словакии, Венгрии и Польши.

При этом Украина еще и наращивает запасы газа к отопительному сезону. Так, запасы в ПХГ Украины с апреля этого года на сегодняшний день выросли на 86,3%. и составляют около 6,5 млрд кубометров.

Отметим, что для нормального прохождения отопительного сезон Кабмин требует накопить в подземных хранилищах 17 млрд кубометров газа.

Посмотреть часы существования Украины без российского газа в реальном времени можно пройдя по ссылке.

«Нафтогаз Украины» по этому случаю на своей странице в Facebook напомнил основные вехи избавления от газовой зависимости от России и напомнил, что сегодня Украина также праздную День Государственного Флага.

Как известно, Украина в 2015 году фактически отказалась от закупок российского газа.

Тэги: газ, Нафтогаз Украины, Россия, экономика, импорт, экономика Украины

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