На границе в Киевской области задержали грузовик с «радиационными» трубами из зоны ЧАЭС

На границе в Киевской области задержали крупногабаритный автомобиль Mercedes с металлическими трубами, которые водитель пытался вывезти из зоны ЧАЭС. Как выяснили журналисты «Фразы», при проверке груз показал зашкаливающий радиационный фон.

Как сообщили в Госпогранслужбе, машину остановил наряд инспекторов пограничной службы «Млачевка» Житомирского отряда. Инцидент произошел накануне в среду.

Отмечается, что автомобиль двигался от тыловой границы зоны отчуждения неподалеку населенного пункта Волчков Киевской области.

60-летний водитель не сумел объяснить задержавшим его инспекторам, откуда и куда он вез опасный груз.

Пограничники уже сообщили о случившемся в Национальную полицию, направив уведомление об обнаружении уголовного преступления по ст.185 (кража) и ст.267-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности) УК.

Как писала «Фраза», известная британская группа сняла клип в зоне отчуждения ЧАЭС.

Также в зоне ЧАЭС пылал огонь.