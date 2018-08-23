В США решили закрыть культовый комедийный сериал

В США закрывается культовый комедийный сериал «Теория большого взрыва». Как выяснили журналисты «Фразы», нынешний двенадцатый сезон станет последним для проекта.

Как цитирует ВВС создателей сериала, «мы, вместе с актерами, сценаристами и съемочной группой, вполне осознаем успех нашего шоу и намерены сделать так, чтобы последний сезон подвел всю «Теорию большого взрыва» до эпичного финала».

Создателями шоу выступают компании Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Productions.

Старт последнего сезона запланирован на 24 сентября.

Справка :

«Теория большого взрыва» – один из самых длинных и популярный комедийных сериалов в США. В прошлом сезоне одна его серия собирала перед телеэкранами около 18,6 миллионов зрителей – это рекордный показатель для нынешних американских шоу.

Сериал рассказывает о жизни двух молодых физиков и их друзей, которые постоянно попадают в забавные ситуации.

За свою историю «Теория большого взрыва» получила массу престижных американских премий в области ТВ, в частности – «Эмми».

Гонорары актеров сериала составляют по миллиону долларов за одну серию.

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