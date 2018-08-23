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Накануне Дня Независимости Украина понесла серьезные потери на Донбассе

Накануне Дня Независимости Украина понесла серьезные потери на Донбассе

Четверо украинских военнослужащих погибли и еще семеро получили ранения в результате боевого столкновения в зоне проведения Операции объединенных сил утром 23 августа. Об этом, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Министерства обороны Украины, сообщил на брифинге пресс-секретарь Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

В частности, по его словам, в 6 утра под прикрытием артиллерии и минометного огня силы противника подошли к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе н. п. Крымское и предприняли попытку захвата наблюдательных постов вдоль Бахмутской трассы.

В результате 5-часового боя, в ходе которого российско-оккупационные войска совершили более 30 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм и выпустили более 120 мин калибра 82 и 120 мм, а также вели активные обстрелы из вооружения БМП и гранатометов различных типов, атака была отражена. Однако украинские войска, применявшие в ответ вооружение БМП и гранатометы, понесли потери.

 

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президента Украины Петра Порошенко, в ходе отражения атаки «8 боевиков были уничтожены, более 11 — ранены». ВСУ же «полностью восстановили линию столкновения».

«Из доклада генерала Наева, командующего Объединенными силами, который только что был озвучен: ситуация, стабильность восстановлены, украинская земля защищена, и народ Украины может твердо положиться на Вооруженные силы Украины», — заключил Порошенко, открывая выставку современного вооружения и военной техники ВСУ и других военных формирований в Киеве.

Кроме этого, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели прицельные обстрелы защитников н.п. Северное, Старогнатовка, Водяное, Лебединское и Широкино, Пески, Красногоровка. В результате этих обстрелов погиб еще один военнослужащий.

Таким образом, за последние сутки в зоне проведения ООС погибли пятеро военнослужащих, что является наиболее серьезными потерями за последние несколько месяцев.

Всего от полуночи и до 13:00 23 августа оккупант 12 раз открывал прицельный огонь по оборонным позициям Объединенных сил. Российские войска применяли множество видов оружия, в том числе и тяжелого.

Напомним, 24 августа Украина отмечает День Независимости.

Как сообщала «Фраза», 30 апреля 2018 года на Донбассе официально закончилась так называемая антитеррористическая операция. Ей на смену пришла Операция объединенных сил (ООС).

Перед этим президент Украины Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

18 мая 2018 года в Донецкой области силами Операции объединенных сил был освобожден населенный пункт Южное.

27 мая стало известно, что украинские военные взяли под свой контроль село Петровское Старобешевского района Донецкой области.

Тэги: смерть, Вооруженные Силы Украины, война, военнослужащий, бой, Операция объединенных сил

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