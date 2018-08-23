Украинцам с долгами за коммунальные услуги и алименты запретили продавать свои авто

Украинцам с долгами запретили продавать свои автомобили. Как выяснили журналисты «Фразы», такое постановление принял Кабинет министров.

Постановление было принято накануне, 22 августа.

В пояснении к документу говорится, что гражданам Украины отныне запрещено «перерегистрировать и снимать с учета транспортное средство при наличии сведений о владельце в Едином реестре должников».

Сообщается, что при перерегистрации и снятия с учета автомобиля или другого транспортного средства работники сервисного центра МВД начнут проверять сведения о его владельце в реестре должников. После этого будет сделана соответствующая запись на его владельца.

Таким образом, в реестр вносится информация о лицах, имеющих задолженность по уплате периодических платежей более трех месяцев. В частности, это касается плательщиков алиментов и должников за услуги ЖКХ.

Как писала «Фраза», субсидии на оплату ЖКХ для украинцев сократили до минимума.

Ранее стало известно, куда деваются конфискованные авто на «евробляхах».