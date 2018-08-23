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Более полутора сотен пляжей в Украине не пригодны для купания. Полная карта

Более полутора сотен пляжей в Украине не пригодны для купания. Полная карта

Министерство здравоохранения Украины обнародовало список из 154 пляжей, не рекомендованных для купания. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице ведомства в Facebook по результатам исследования воды на прошлой неделе.

В списке оказались пляжи на реках, озерах, прудах и морском побережье в 20 областях, на которых зафиксировано сверхнормативное микробное загрязнение.

Так, за период с 10 по 16 августа 2018 года было проведено 720 исследований качества воды на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье: из них 45 проб (6,3%) не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение (морская вода — 1 3% из 603 исследований, речная вода — 31,6% из 117 исследований).

Кроме того, было проведено 1051 исследование качества речной воды по микробиологическим показателям: из них не соответствуют нормативам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) 138 результатов (13,1%).

Увидеть все опасные пляжи можно на специальной интерактивной карте Центра либо в списке по этой ссылке.

Как сообщала «Фраза», впервые Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины опубликовал интерактивную карту, на которой каждый желающий может увидеть пляжи и рекреационные зоны, опасные для здоровья, в июне 2017 года.

Карта создана на платформе популярного картографического сервиса Google Maps, поэтому владельцы смартфонов могут сохранить ее в своем аккаунте и просматривать по мере обновления в любом месте, где есть интернет.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, пляж, пляжный сезон, купание

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