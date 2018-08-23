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Лига чемпионов: «Динамо» не устояло под натиском «Аякса»

Лига чемпионов: «Динамо» не устояло под натиском «Аякса»

Сегодня, 22 августа состоялись первые матчи плей-офф Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы» из Голландии, киевское «Динамо» на выезде играло против голландского «Аякса».

Многие эксперты видели фаворитом в этой паре именно «Аякс», но подопечные Александра Хацкевича ехали в Голландию тоже не просто так. И все же «динамовцы» пропустили гол довольно быстро — на второй минуте ван де Бек воспользовался ошибкой обороны и «прошил» Боойко.

Спустя 13 минут Кендзера, воспользовавшись несогласованностью в оборонительных действиях голландцев после углового счет сравнял, но еще до перерыва автогол Кадара и гол Тадича поставили подопечных Александра Хацкевича практически в тупик. Тут, впрочем, можно грешить на судью, который не назначил пенальти на Цыганкове, но арбитр всегда же прав.

Во второй половине встречи игра была равна, но это не помогло киевлянам улучшить свои позиции перед ответным поединком — 3:1 в пользу «Аякса» и все будет решаться через неделю в Киеве. И, нужно признаться, собраться киевлянам будет очень тяжело, ведь с такой «ударной» статистикой, которую они показывают в последних матчах, пробиться в групповой этап будет очень сложно.

Ранее «Фраза» сообщала, что 14 августа киевское «Динамо» в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Киеве на НСК «Олимпийский» обыргало пражскую «Славию» и прошло в следующий раунд.

Тэги: ФК Динамо (Киев), футбол, Лига чемпионов, спорт

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