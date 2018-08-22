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Цепочка «Аминев – Сердюк - Столярчук» приведет НАБУ к Луценко, - источник в ГФСУ

Цепочка «Аминев – Сердюк - Столярчук» приведет НАБУ к Луценко, - источник в ГФСУ

Переданные в НАБУ материалы о деятельности контрабандного клана Дениса Аминева и Сергея Сердюка выведут детективов на Генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщил источник в ГФСУ, комментируя сегодняшнее заявление и.о.главы фискальной службы Мирослава Продана о направлении информации по контрабандисту Сердюку в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

«Контрабандист, а по совместительству сотрудник ГПУ Сергей Сердюк очень тесно работает с заместителем Генерального прокурора Юрием Столярчуком. В ходе расследования детективы НАБУ обязательно выйдут через Аминева и Сердюка на Столярчука, а дальше по цепочке — на Генерального прокурора. Луценко брал Сердюка в прокуратуру, это звенья одной цепи. Еще большие проблемы для Луценко обещает проверка фискальной службы по контрабанде леса. Уже ни для кого не секрет, что с „лесной темой“ связано ближайшее окружение Генерального прокурора. Установлены факты, что принадлежащие им предприятия уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Сырье для европейских производителей элитной мебели — ценные породы древесины — поставлялись в качестве дров. Древесина уходила на экспорт не вагонами, целыми составами. Ни копейки не платилось в бюджет страны. Вчерашнее заявление Луценко по поводу „разгула контрабанды“ и необходимости менять руководство таможни — удар на упреждение, попытка остановить процессы, которые скоро выведут на него. Но остановить эти процессы ему уже вряд ли под силу», — пояснил источник, сообщаетй сайт Знай.

Как сообщалась ранее, и.о. главы ГФСУ Мирослав Продан обвинил руководство Генеральной прокуратуры в давлении на себя и своих близких, вызванном проверкой работы лесной отрасли. «В последнее время относительно меня, моих близких, моего окружения, родных и близких сотрудников ГФС предпринимают огромное давление правоохранительные органы. Я представляю, как оно будет усиливаться, когда появятся первые результаты контрольно-проверочных мер по лесной отрасли», — сказал он. Продан также отметил, что передает в НАБУ материалы о краже 37 контейнеров на Одесской таможне, так как в деле фигурирует действующий сотрудник ГПУ Сергей Сердюк, отвечающий за надзор за таможней. «С того момента, как я начал исполнять обязанности руководителя ГФС, я неоднократно обращался к руководству Генеральной прокуратуры по поводу данного сотрудника, и каждый раз получал ответ — он в отпуске, на больничном. Обращались по поводу него и народные депутаты», — заявил руководитель ГФСУ.

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