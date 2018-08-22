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Медведчук не полетел в Минск, а с Геращенко никто договариваться не будет, - Джангиров

Медведчук не полетел в Минск, а с Геращенко никто договариваться не будет, - Джангиров

«На очередную минскую встречу Виктор Медведчук не поехал…». Так известный публицист и телеведущий Дмитрий Джангиров прокомментировал в своем Facebook новость о том, спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера Виктор Медведчук не принимает участия в сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

По мнению публициста, в этом нет ничего удивительного, поскольку власть развернула против Медведчука мощную информационную атаку. В качестве примеров Джангиров приводит попытки создать скандал вокруг фильма о Стусе, вокруг участия Оксаны Марченко в шоу на канале «1+1» и т.д.

«Для тех, кто следит за политической ситуацией в стране, ничего удивительного здесь нет: с того момента, как Медведчук заявил о своей поддержке партии «За Життя!», против него началась хорошо спланированная и централизованная информационная атака. - поясняет Джангиров. - Достаточно вспомнить очередную привязку его к «делу Стуса», негатив по поводу участия его жены – Оксаны Марченко в шоу на «1+1» и «просто» черный пиар по любому поводу».

Если власть создает препятствия для ключевого переговорщика по обмену пленными, значит, официальный Киев не желает возвращать домой граждан Украины, делает вывод публицист.

«Но, если для Медведчука создаются помехи, мешающие ему вести полноценный переговорный процесс по обмену пленных/удерживаемых лиц, то, судя по всему, именно официальный Киев de facto не спешит возвращать украинских граждан домой», - резюмировал Джангиров.

Что касается Ирины Геращенко, то Джангиров считает, что в Минске она ведет себя деструктивно, срывая переговоры по пленным.

«В Луганске и Донецке никто не будет договариваться с Ириной Геращенко, а в Минске она делает все возможное, чтобы подготовительная работа (составление списков и другие технические детали) забуксовала», - пояснил Дмитрий Джангиров.

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