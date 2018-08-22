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Главные новости за 22 августа 2018 года

Главные новости за 22 августа 2018 года

Правительство отменило субсидии для части украинцев. Кабинет министров Украины решил с 1 октября отменить субсидии для той части населения, у которой не установлены счетчики газа. В правительстве говорят, что это должно «стимулировать» украинских граждан.

Неотложка в Киеве заработает по-новому — диагноз будут «ставить» дистанционно. Неотложная медицинская помощь в Киеве уже с осени заработает «в новом формате». Об этом сообщила директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

В Кабмине спрогнозировали курс гривны на следующий год. Украинцам на 2019 год спрогнозировали курс национальной валюты на уровне 29,4 гривны за доллар. Об этом говорится в «Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2018-2020 годы».

В Минобороны «никто не считал», сколько стоит парад на День Независимости. В Министерстве обороны Украины не знают, сколько средств потрачено на проведение военного парада ко Дню Независимости в центре Киева. По словам начальника отдела связей со СМИ Министерства обороны Александра Мотузяника, это случилось из-за того, что проведении парада задействовано много структур и каждая вносит долю по собственной смете.

За работу в Украине Манафорту по решению суда присяжных светит до 30 лет тюрьмы. Бывший руководитель предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт был осужден судом присяжных по восьми пунктам обвинений, связанным с нарушениями в сфере финансов. Его, в частности, признали виновным по двум пунктам банковского мошенничества, пяти пунктам налогового мошенничества и одному обвинению в нераскрытии иностранных банковских счетов.

Новые санкции в действии: США начали блокировать российские активы на территории страны. В США начали реализовывать новый пакет санкций против России. Об этом заявил замглавы Минфина США Сигал Манделькер.

После мощного землетрясения в столице Венесуэлы перекосило небоскреб. Появилось видео. В Венесуэле произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3, ЧП случилось на севере страны. Из-за этого в столице государства, Каракасе, перекосило небоскреб.

Тэги: общество, мир, скандал, политика, Пол Манафорт

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