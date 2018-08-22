В Кабмине спрогнозировали курс гривны на следующий год

Украинцам на 2019 год спрогнозировали курс национальной валюты на уровне 29,4 гривны за доллар. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в «Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2018-2020 годы», утвержденной правительством в среду, 22 августа.

При этом еще в этом году падение курса допускается до уровня 30,1 гривны за доллар.

На 2020 год курс прогнозируют на уровне 30,2 гривны за доллар.

Как передает «Интерфакс-Украина», в документе говорится, что «потенциальное укрепление гривны до 2020 года оптимизирует расходы на обслуживание государственных обязательств Украины, номинированных в иностранной валюте».

Как писал колумнист «Фразы», гривна не рухнет, и это тоже страшно.