Осенью любой киевлянин сможет настучать на неправильно припаркованную машину при помощи обычного смартфона

Инициативная группа киевлян создала приложение для смартфона, которое позволит отслеживать и штрафовать водителей за неправильную парковку в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», запуск сервиса планируется в начале октября 2018 года.

Как сообщает «Хмарочос», для участия в проекте необходимо будет скачать приложение под названием Orange Card из Google Play Market (чуть позже появится и в Apple Store). Для фиксации нарушения правил парковки достаточно перейти из меню приложения к камере и сделать не менее двух фотографий, на которых должно быть видно, какие именно правила нарушены, а также номер автомобиля. При этом номер автоматически привязывается к данным геолокации смартфона.

После того как разработчики изучат снимки, их юрист составит заявку, которая в установленном законом порядке будет передана в полицию либо муниципальным инспекторам, когда они появятся. Правоохранители рассмотрят заявку и примут решение о привлечении нарушителя к ответственности.

«Однако это не значит, что нарушители будут привлечены в любом случае. Последнее слово всегда за уполномоченными органами», — подчеркнул юрист Владимир Крикун, добавив, что о результате в любом случае станет известно в течение месяца.

Разработчики Orange Card ожидают, что приложением будут пользоваться в среднем до 50 тыс. киевлян. Старт проекта запланирован на начало либо середину октября.

Как сообщала «Фраза», в Киеве с осени существенно поднимут штрафы за нарушение правил парковки и дорожного движения. По словам городского головы Виталия Кличко, в соответствии с новым законом «парковаться под знаком „Остановка запрещена“, на тротуарах, там, где это делать запрещено, будет очень дорого, штрафы будут более тысячи гривен».