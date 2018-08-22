В Минобороны «никто не считал», сколько стоит парад на День Независимости

В Министерстве обороны Украины не знают, сколько средств потрачено на проведение военного парада ко Дню Независимости в центре Киева. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам начальника отдела связей со СМИ Министерства обороны Александра Мотузяника, это случилось из-за того, что проведении парада задействовано много структур и каждая вносит долю по собственной смете.

«Этих средств никто не считал... Сколько ушло средств на горюче-смазочные материалы, командировочные военных, на их проживание, на форму... такой информации у нас нет», — заявил Мотузяник в комментарии «Украинской правде».

Между тем, Киевская городская государственная администрация опубликовала схему перекрытия центральных улиц столицы в связи с подготовкой к параду.

Как сообщала «Фраза», во время парада на День Независимости Вооруженные Силы Украины впервые произнесут новое приветствие «Слава Украине» — «Героям Слава».