Новые санкции в действии: США начали блокировать российские активы на территории страны

В США начали реализовывать новый пакет санкций против России. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил замглавы Минфина США Сигал Манделькер.

Как передает РИА Новости, уже заблокированы российские активы в США на сотни миллионов долларов.

Сообщается, что американские власти внесли в «список киберсанкций» двух российских граждан и компанию «Дайвтехносервис».

Кроме этого, США внесли в «список по КНДР» две компании и шесть судов из РФ. Как сообщается, под санкции попали компании «Гудзон-Шиппинг» (Владивосток) и «Вела-Марин» (Санкт-Петербурга). Также были заблокированы суда «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», «Патриот» и «Севастополь».

Замглавы Минфина США заявил, что Вашингтон продолжит «вводить санкции против России, если Москва не изменит свое поведение».

Как ранее писала «Фраза», США готовились ввести против России новые жесткие санкции: ограничат дипломатию, запретят торговлю и «Аэрофлот». Санкции вводятся из-за отравления в британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.