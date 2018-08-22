В одном из районов Киева банда малолетних хулиганов развлекается, громя автомобили местных жителей

На Нивках в Киеве орудует банда малолетних хулиганов. Как выяснили журналисты «Фразы», они громят автомобили местных жителей.

Как информирует dtp.kiev.ua, по словам проживающих тут людей, свежий случай произошел по проспекту Победы, 94. Как говорят местные жители, малолетки «развлекались», сбивая ногами зеркала автомобилей, которые были припаркованы рядом с супермаркетом, фиксируя свои действия на видео.

Хулиганов попытались поймать, но те убежали.

Как писала «Фраза», на днях в Харькове школьник дико поглумился над мемориальной плитой расстрелянным пленным солдатам.

Ранее в Киеве задержали вандалов, ограбивших могилу Леси Украинки.