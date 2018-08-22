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За работу в Украине Манафорту по решению суда присяжных светит до 30 лет тюрьмы

За работу в Украине Манафорту по решению суда присяжных светит до 30 лет тюрьмы

Бывший руководитель предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт был осужден судом присяжных по восьми пунктам обвинений, связанным с нарушениями в сфере финансов. Как выяснили журналисты «Фразы», Манафорта, в частности, признали виновным по двум пунктам банковского мошенничества, пяти пунктам налогового мошенничества и одному обвинению в нераскрытии иностранных банковских счетов.

В то же время, как сообщает Reuters, после почти четырех дней обсуждений коллегия из 12 присяжных суда Александрии, штат Вирджиния, так и не смогли принять решение по еще 10 пунктам обвинения. После чего судья сняла их с рассмотрения.

В частности, Манафорт был признан виновным по всем пяти пунктам обвинения в подаче ложных налоговых деклараций. Прокуроры представили доказательства того, что на протяжении 2010-2014 гг он не предоставлял информацию о $16 млн, которые заработал в качестве политического консультанта для пророссийских политиков в Украине. Эти средства он впоследствии использовал для покупки одежды и недвижимости, а также ремонта своих вилл.

Кроме того, политконсультант был признан виновным по двум пунктам, связанным с банковским мошенничеством. По одному из них Манафорт получил ипотечный кредит на сумму $3,4 млн долларов для приобретения кондоминиума на Манхэттене, а также бизнес-кредит в размере $1 млн. В обоих случаях удалось доказать, что Манафорт предоставил ложную информацию для получения этих средств.

Наказание за подобные преступления предусматривает до 30 лет лишения свободы. Однако, по мнению экспертов, реально 69-летнему Манафорту грозит около 10 лет.

Несмотря на то, что обвинения против Манафорта преимущественно касаются его деятельности, предшествующей избирательной кампании Трампа в 2016 году, решение присяжных вызвало негодование президента, который неоднократно стремился дистанцироваться от Манафорта, осуждая расследование Мюллера как «охоту на ведьм». «Пол Манафорт — хороший человек. ... Это меня не касается, но я все еще чувствую, вы знаете, это очень грустно то, что произошло, — заявил Трамп перед митингом в Западной Вирджинии вечером 21 августа. — Это не имеет никакого отношения к сговору с Россией».

Между тем, представитель комитета по разведке Сената США, демократ Марк Уорнер уже предупредил Трампа от любых попыток использовать свои президентские полномочия для помилования или смягчения наказания Манафорту.

В то же время 17 сентября начнется суд по делу, в котором Манафорта обвиняют в отмывании денег за работу на прокремлевских политиков в Украине и препятствование правосудию без регистрации в качестве лоббиста, как это положено в соответствии с законодательством США.

Этот судебный процесс обещает больше углубиться в российские связи Манафорта, в частности его отношения с политическим консультантом из Украины и России Константином Килимником, которого прокуроры подозревают в связях с российской разведкой.

Отметим, что параллельно с решением присяжных в отношении Манафорта бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в совершении финансовых и ряда других преступлений на суде в Нью-Йорке.

28 мая 2016 года в еженедельнике «Зеркало недели. Украина» было опубликовано интервью бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Трепака, в котором он заявил, что передал в НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. По его словам, речь шла о так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов с общими выплатами на сумму около $2 млрд.

30 мая стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины получило документы о «черной бухгалтерии» и начало расследование.

15 августа «The New York Times» сообщила о том, что руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа экс-советник Виктора Януковича Пол Манафорт мог получить $12,7 млн из Украины с 2007 по 2012 год.

Cам лоббист причастность к деньгам из «черной кассы» опроверг. По его словам, «все политические выплаты, которые ему направлялись, предназначались для команды (как местной так и за рубежом), которая проводит для него опросы и исследования». Политтехнолог отметил, что его работа в Украине «завершилась после выборов в октябре 2014 года».

18 августа Национальное антикоррупционное бюро обнародовало суммы средств из так называемой «черной кассы» Партии регионов, которые, якобы, предназначались Манафорту.

19 августа стало известно, что Манафорт покинул пост главы избирательной кампании Трампа.

На следующий день СМИ сообщили о том, что Федеральное бюро расследований США и Министерство юстиции США начали расследование в отношении Манафорта по делу о причастности к коррупционным схемам бывших украинских властей.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что не нашла оснований для возбуждения уголовного дела против американского политтехнолога Пола Манафорта: «Обратите внимание, что там, в „амбарной книге“, есть только фамилия Манафорт. И нет ни одной его подписи».

В декабре 2016 года Манафорт покинул свою должность из-за скандала с Украиной. В интервью CBS Манафорт отверг все обвинения и назвал их сфальсифицированными.

28 июня 2017 года появилась информация о том, что экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в 2012-2013 годах получил 17 млн долларов от Партии регионов. Факт получения Манафортом денег следовал из документов, которые американец подал в минюст США в рамках закона о регистрации иностранных агентов.

Вскоре в СМИ появилась информация о том, что Манафорт, показавший доходы от сотрудничества с Партией регионов в 2012-2013 годах, получил больше, чем ПР официально тратила в тот период.

30 октября стали известны подробности расследования крупных денежных переводов от офшорных компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на счета в США. В частности, ФБР обнаружило 13 подозрительных переводов на сумму около $3 млн, которые связанные с Полом Манафортом офшорные компании.

Тэги: суд, коррупция, мир, Дональд Трамп, отмывание денег, присяжные, Пол Манафорт, вердикт

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