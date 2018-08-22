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Авто

Курьезы

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Помогите матери пятерых детей. Она - на грани жизни и смерти

Помогите матери пятерых детей. Она - на грани жизни и смерти

Волонтеры просят помочь семье Дихановых. Как выяснили журналисты «Фразы», Анна Диханова — мама пятерых детей — сейчас на лечении в Германии.

«Анна заболела В-клеточной лимфомой средостения — онкология. Очень агрессивная форма онкологии, то есть быстро действует. В Украине не лечится. Нашли поздно...», — пишут волонтеры.

Семья собрала все свои деньги. Но средств родных и друзей — 15 000$ — хватило только на часть лечения, так как по приезду Анна попала в реанимацию. На данный момент потрачено 24 400 евро. А оплатить счёт нужно за два дня.

Просьба пожертвовать деньги, а тех кто не может — просто помолиться.

Приват банк: 5168 7456 0219 8704 Диханов Владислав Николаевич

Для дополнительной информации: 0634487499

Группа помощи в ФБ

Тэги: здоровье

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