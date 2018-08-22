Правительство отменило субсидии для части украинцев

Кабинет министров Украины решил с 1 октября отменить субсидии для той части населения, у которой не установлены счетчики газа. Как выяснили журналисты «Фразы», в правительстве говорят, что это должно «стимулировать» украинских граждан.

Решение было принято на заседании в среду, 22 августа.

Как цитирует текст распоряжения РБК-Украина, «для стимулирования населения к установке счетчиков отменяются льготы и субсидии на оплату услуг по поставке и распределению природного газа в ранее установленных объемах социальных нормативов».

В правительстве отметили, что данное решение «распространяется на потребителей, которые не установили счетчики за счет государственного/местного бюджетов или собственных средств операторов газораспределительных систем».

По словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, «более половины граждан, которые имеют право на субсидии, уже обратились за их получением».

Как писала «Фраза», субсидии на оплату ЖКХ для украинцев сократили до минимума.

Ранее сообщалось, что получателей субсидий в Украине ждет многоуровневая проверка от Минфина.