В Виннице расстреляли молодую мать. Местная журналистка поведала жуткие подробности

Резонансное преступление потрясло Винницу – тут во вторник, 21 августа, нашли тело 32-летней женщины. Как выяснили журналисты «Фразы», ее расстреляли возле железнодорожных путей, рядом с автобусной остановкой.

Как пишут местные СМИ, ссылаясь на полицию города, тело обнаружили на улице Привокзальной.

Уже открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».

Подробностями трагедии в «Фейсбуке» поделилась местная журналистка Виктория Микитюк.

Она сообщила, что погибшая – Виталина Плахотнюк. В нее выпустили три пули.

Сообщается, что женщина была из «обычной семьи рабочих, больших доходов не имела, работала бухгалтером в «Заре».

После развода погибшая жила с родителями, воспитывая шестилетнюю дочь Варвару, которая готовилась отправиться в первый класс.

Как писала «Фраза», в Сумах расстреляли чиновника, который был в оппозиции к действующему мэру.

Ранее в Николаеве неизвестные расстреляли мужчину на глазах у прохожих.