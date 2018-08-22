Украинцы соберут самый большой рюкзак к первому сентября. Для детей-сирот

В Украине стартовала благотворительная акция «Рюкзак», призванная собрать все необходимое к новому учебному сезону для детей-сирот. Об этом «Фразе» сообщили в Киевском молодежном центре, который выступил организатором акции.

«В Украине очень много детей, которые нуждаются в нашем особом внимании. Поэтому мы решили инициировать эту акцию, чтобы каждый ребенок имел полный комплект всего необходимого для нового учебного года. Присоединиться к акции может каждый желающий. Мы же в очередной раз хотим напомнить, что изменения начинаются с каждого из нас, и если мы хотим улучшений, возможно, пришло время что-то для этого сделать», — отмечает директор Киевского молодежного центра Анна Куценко.

По последним статистическим данным в Украине проживают более 70 тысяч детей-сирот. Около 6 тысяч находятся в детских домах и интернатах.

Поддержать акцию согласился известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко, который стал главным героем ролика, призванного собрать как можно больше людей вокруг акции. «Я без колебаний согласился стать частью этого проекта, ведь считаю, что это важно — не забывать о возможности стать полезным для тех, кто в этом действительно нуждается. Уверен вместе у нас все получится », - говорит Тимур Мирошниченко.

В Киевском молодежном центре отметили, что средняя стоимость подготовки ученика к 1 сентября — около 4000 грн. Это при условии стабильного дохода родителей. «Однако в Украине есть дети, которые не могут получить доступ к подобной роскоши. Они попали в сложные жизненные обстоятельства, или же находятся в детских домах ».

Организаторы акции отмечают, что приобщиться к проекту может каждый желающий.