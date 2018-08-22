Семья погибшего Жука нашлась в совершенно неожиданном месте

Вдова убитого в начале месяца чиновника из Сум Анатолия Жука с дочерью и водителем попросила политического убежища в России, где они сейчас находятся. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

В частности, по его словам, имеются достоверные данные о том, что женщина была задержана пограничниками РФ во время незаконного пересечения границы в районе Елизоветовки Глушковского района Курской области. В результате, по словам полицейского, «при непонятных обстоятельствах они запросили политическое убежище».

При этом Аброськин пожаловался, что женщина отказывалась сотрудничать со следствием, а ее адвокат обвинял правоохранителей в неподобающем поведении по отношению к больному человеку, а теперь это «„плохое самочуствие“ не помешало ей ночью перейти границу».

Следствие продолжается.

При этом в комментариях пользователи предположили, что Жука убила жена в сговоре с водителем. Впрочем, далеко не всем эта версия понравилась. Как и придирки полиции к вдове.

Как сообщала «Фраза», 2 августа 2018 года в Сумах во дворе собственного дома был найден мертвым местный чиновник Анатолий Жук. На его теле было два огнестрельных ранения, оказавшихся смертельными, — в голову и в спину. До недавнего времени он возглавлял департамент земельных ресурсов Сумского горсовета и находился в оппозиции к команде действующего городского головы Александра Лысенко.

7 августа вдова Жука не явилась на пресс-конференцию. Вместо нее на вопросы журналистов отвечал ее адвокат Анатолий Романюк, который заявил, что сразу после трагедии полиция оказывала на Анну Жук давление с целью довести ее до самоубийства.

Через день полиция подтвердила, что семья Жука исчезла вместе с водителем и открыла уголовное дело об убийстве.