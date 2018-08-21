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К нам едет украинская диаспора с евродепутатами

К нам едет украинская диаспора с евродепутатами

Мировой Конгресс украинских молодежных организаций (Світовий Конґрес Українських Молодіжних Організацій, СКУМО) совместно с Министерством молодежи и спорта Украины, а также Киевским молодежным центром проведет Форум украинской молодежи диаспоры «Киев 2018». Как выяснили журналисты «Фразы», в Конгрессе примут участие представители украинской молодежи диаспоры и Украины, представители власти, министерств и ведомств, евродепутаты и другие. Всего на мероприятие приедут гости из более тридцати стран мира.

«Украинская диаспора сейчас является крупнейшим лоббистом украинских интересов в мире. Для нас чрезвычайно важно поддерживать связь диаспоры с Украиной. Мы делаем все возможное для того, чтобы украинцы за рубежом всегда владели достоверной информацией о ситуации в стране. Нам очень приятно собирать представителей диаспоры со всего мира для обмена опытом, информацией и контактами», — рассказала заместитель президента СКУМО Анна Крысюк.

Как сообщили на официальном сайте Киевского молодежного центра, среди почетных гостей Форума: третий Президент Украины, евродепутаты, глава представительства ЕС в Украине, министр образования Греции, почетный консул Украины в США, почетный консул Украины в Польше, президент Испано-Украинской торговой палаты, посол Канады в Украине и другие представители украинской власти.

В программе Форума запланирована неофициальная часть с 24 по 26 августа. Она будет состоять из различных тренингов, семинаров, встреч и экскурсий.

На 27-29 августа запланирована официальная часть Форума, в рамках которой состоятся пленарные заседания, заседания конгрессный комиссий, работа в секциях и панельные дискуссии.

«Мы планируем не только собрать молодежь диаспоры или обсудить имеющиеся проблемы и возможности взаимодействия, но и провести ярмарку общественных организаций, где каждый из участников сможет приобщиться к реализации грантовых проектов в Украине, познакомиться с иностранными партнерами и стать частью команды, которая будет работать над развитием Украины», — сказала Анна Куценко, директор Киевского молодежного центра.

В рамках конгресса, украинские общественные организации будут иметь возможность наладить партнерские отношения с иностранными коллегами, что в будущем поспособствует привлечению дополнительных инвестиций в Украину.

Тэги: общество, политика, диаспора

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