Главные новости за 21 августа 2018 года

Субсидии на оплату ЖКХ для украинцев сократили до минимума. В Украине продолжает сокращаться объем субсидий, выделяемых гражданам на компенсацию оплаты услуг ЖКХ. За год сумма сократилась в 4,2 раза. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, в январе-июле этого года на субсидии выделили лишь 734 миллиона гривен, тогда как год назад сумма за аналогичный период составляла более трех миллиардов гривен.

В НАБУ рассказали, где прячут деньги украинские коррупционеры. В Национальном антикоррупционном бюро Украины рассказали, где прячут деньги коррупционеры. Для этого используют международные схемы. Как говорится в отчете НАБУ, коррупционеры выбирают для вывода средств страны «с упрощенной системой регистрации, усложненным порядком раскрытия информации и высокой степенью конфиденциальности».

Полиция назвала имя и некоторые факты биографии харьковского стрелка. Полиция официально подтвердила информацию об убийстве харьковским стрелком собственной жены. Правоохранители также назвали имя злоумышленника. По словам начальника Главного управления Национальной полиции Харьковской области Олега Беха, им оказался харьковчанин Александр Поярков 1971 года. Его уже опознали родственники.

Оказывается, Харьковский горсовет охраняют лишь трое безоружных охранников. Охранники, которые находились внутри здания городского совета в Харькове в ночь на 20 августа, не были вооружены. После того как стрелок ранил одного из них, остальные покинули объект через черный ход. Как сообщает директор департамента по делам информации горсовета Юрий Сидоренко, охранники горсовета не могли противостоять нападавшему, потому что не имеют права носить оружие.

Малолетки на BMW устроили масштабное ДТП в Киеве. Появилось видео инцидента. Вечером понедельника, 20 августа, Киев потрясло очередное громкое ДТП. Авария произошла на Днепровской набережной. Автомобиль BMW, в котором находились несколько молодых людей, на огромной скорости потеряла управление и врезалась в другие машины. Всего в ДТП пострадали четыре автомобиля, лишь чудом никто не погиб.

Отморозка, устроившего пьяное ДТП в Киеве, уже отпустила полиция. Полиция прокомментировала масштабное ДТП, случившееся накануне в понедельник на Днепровской набережной в Киеве. Оказалось, что водитель BMW, устроивший аварию, был пьян и без прав. Правда, его уже отпустили. Как сообщили в пресс-службе полиции, «водитель имел признаки алкогольного опьянения», также у него не было документов на управление машиной, так как «он уже был отстранен от управления». В полиции сообщили, что на водителя были составлены административные протоколы.

С начала года в Киеве увеличилось количество незаконных новостроек. Полная карта. По состоянию на конец первого полугодия 2018 года в столице зафиксирована 71 незаконная новостройка. В начале года в столице было зафиксировано 67 незаконных объектов жилищного строительства. Информация о незаконности берется на основании данных Департамента градостроения и архитектуры Киева в случае, если строительная документация проектов не отвечает требованиям действующего законодательства, но застройщики ведут строительные работы вопреки этому.

В Киеве нерадивая мать родила, выбросила ребенка на помойку и пошла пить дальше. У мусорных баков на одной из улиц в Шевченковском районе Киева прохожие обнаружили тело новорожденного ребенка. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева. В частности, как сообщается, тело новорожденного без видимых признаков насильственной смерти находилось в переносной сумке для младенцев. По итогам оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность и задержать мать ребенка.

Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций? На базе Львовского государственного университета внутренних дел под руководством полицейских-инструкторов из США пятидневные курсы повышения квалификации прошли 260 патрульных полицейских подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) со всей Украины. Подразделение ТОР в составе патрульной полиции было создано в прошлом году. На сегодняшний день оно насчитывает около тысячи человек.

В Познани группа поляков с мачете напала на украинцев. Трое мужчин с мачете напали на украинцев в Польше. От расправы их спасли местные пожарные. Поздно вечером 20 августа на территорию пожарной части в Познани забежал окровавленный мужчина с девушкой. Вскоре туда же подъехал темный автомобиль, из которого вышли трое мужчин. Нападавшие хотели продолжить экзекуцию, но пожарные защитили украинцев и вызвали полицию.

Американские ученые обнаружили опасное влияние электронных сигарет на ДНК. Курение электронных сигарет способно модифицировать генетический материал в клетках рта, что может способствовать развитию рака. Результаты соответствующих исследований были представлены в ходе конференции Американского химического общества. Несмотря на то, что многие исследования утверждают, что вейпинг безопаснее, чем курение обычных сигарет, данные последнего исследования показывают обратное. Так, ученые собрали образцы слюны пятерых добровольцев, употребляющих электронные сигареты, до и после 15-минутной сессии курения.

Американцы заявили, что обнаружили ледники на Луне. Ученые из NASA заявили, что нашли на поверхности Луны ледники. Исследователи космоса обнаружили их на южном и северном полюсах спутника. Как сообщает NASA, ледники были найден в тени кратеров, из-за чего туда почти не попадал солнечный свет. Данные участки Луны считаются самыми холодными. Тут никогда не бывает «теплее» минус 157 градусов по Цельсию.

Соцсети высмеяли имперского прямоходящего робота от «Калашникова». Сегодня, 21 августа, российский концерн «Калашников» представил широкой публике концепт прямоходящего антропоморфного робота. В компании его называют «комплекс для решения инженерных и боевых задач». Разработчики отказались рассказывать подробности, пообещав сделать это в следующий раз. Однако исходя из опубликованных фотоматериалов, машина представляет из себя башню-рубку с панорамными стеклами на двух ногах и с двумя руками-манипуляторами.