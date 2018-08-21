В Киеве нерадивая мать родила, выбросила ребенка на помойку и пошла пить дальше

У мусорных баков на одной из улиц в Шевченковском районе Киева прохожие обнаружили тело новорожденного ребенка. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, как сообщается, тело новорожденного без видимых признаков насильственной смерти находилось в переносной сумке для младенцев. По итогам оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность и задержать мать ребенка.

По данным следствия, это 32-летняя уроженка Сумской области, находившаяся в нежилом помещении неподалеку. Поначалу она утверждала, что родила в больнице, но позже призналась, что малыш появился на свет в том же нежилом помещении в районе 4 утра 17 августа.

На следующее утро женщина заметила, что мальчик не подает признаков жизни, положила мертвое тело в сумку, «вынесла к мусорному баку, а вернувшись, продолжила употреблять алкогольные напитки».

Как сообщала «Фраза», в начале 2011 года в с. Новороссийское Скадовского района Херсонской области 22-летняя мать убила своего новорожденного сына и выбросила тело в общественный туалет.

В январе 2016 года в Нежине Черниговской области погиб новорожденный ребенок, которого мать выбросила на помойку.