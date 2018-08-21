Японцам впервые удалось вырастить тромбоциты

В Японии ученым удалось вырастить тромбоциты (элементы крови). Как выяснили журналисты «Фразы», их создали из клеток крови самого пациента.

Как цитирует РИА Новости исследователей Центра прикладных исследований iPS-клеток университета Киото, такие тромбоциты не отторгаются человеком.

Как считают ученые, в будущем это поможет людям с проблемами крови, в том числе и больным онкологией.

Японцы поведали, что «из лейкоцитов создаются iPS-клетки (это искусственная многофункциональная клетка, основа, из которой теоретически можно вырастить любую клетку организма человека), после чего из них выращивают клеточные линии мегакариоцитов (гигантских клеток костного мозга, из которых образуются тромбоциты)».

Как говорят ученые, «мегакариоциты в обычных условиях не растут, но мы добились того, что они получают способность делиться». Это дает возможность создавать из них тромбоциты, которые внедряются в кровь пациента через переливание.

Сообщается, что такое экспериментальное переливание будет проведено одному пациенту, страдающему от апластической анемии, а его организм отторгает донорские клетки.

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