Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В НАБУ рассказали, где прячут деньги украинские коррупционеры

В НАБУ рассказали, где прячут деньги украинские коррупционеры

В Национальном антикоррупционном бюро Украины рассказали, где прячут деньги коррупционеры. Как выяснили журналисты «Фразы», для этого используют международные схемы.

Как говорится в отчете НАБУ, коррупционеры выбирают для вывода средств страны «с упрощенной системой регистрации, усложненным порядком раскрытия информации и высокой степенью конфиденциальности».

Так, по данным детективов, нанесенный Украине ущерб «с участием иностранных контрагентов» оценили в 1,84 миллиарда гривен, 22 миллиона долларов и 12 миллионов евро.

В НАБУ говорят, что «для получения информации о конечных бенефициарах таких структур и о движении средств, выведенных из нашей страны, направляются запросы о международной правовой помощи в компетентные органы других государств».

Всего в 61 страну отправили 371 запрос, 182 из них уже были выполнены.

Также сообщается, что в международный розыск по инициативе НАБУ объявлен 21 человек. В отношении 16 из них, учитывая задержания или с целью определения местонахождения, направлено запросы в другие государства.

По данным НАБУ, около тридцати человек скрываются за рубежом, каждый второй – в РФ.

Как писала «Фраза», депутаты сумели пропихнуть поправку, бьющую по работе НАБУ за все последние годы.

Тэги: преступность, коррупция, политика, НАБУ

Комментарии

Колонка автора
20.08.18 09:23

Министр Омелян. Идиот, или вредитель?

Автор: Игорь Куренков

Статьи

20.08.18 09:25

Антикоррупции – стоп!

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Отморозка, устроившего пьяное ДТП в Киеве, уже отпустила полиция

Отморозка, устроившего пьяное ДТП в Киеве, уже отпустила полиция
21.08.18 11:09
2039
Последние новости
21.08.18 16:33

Козы блокировали движение нью-йоркского метро. Появилось видео
21.08.18 15:44

В Киеве нерадивая мать родила, выбросила ребенка на помойку и пошла пить дальше
21.08.18 15:35

Японцам впервые удалось вырастить тромбоциты
21.08.18 15:24

В НАБУ рассказали, где прячут деньги украинские коррупционеры
21.08.18 14:59

Американские ученые обнаружили опасное влияние электронных сигарет на ДНК
21.08.18 14:27

Судьи говорят об усовершенствовании критериев квалифоценивания
21.08.18 14:07

Киевское «Динамо» задолжало 50 млн. долларов налогов, — СМИ
21.08.18 13:51

Ирина Геращенко своим поведением специально срывает процесс обмена пленными, — Гаевский
21.08.18 13:37

В Познани группа поляков с мачете напала на украинцев
21.08.18 13:13

Американцы заявили, что обнаружили ледники на Луне

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Козы блокировали движение нью-йоркского метро. Появилось видео
Козы блокировали движение нью-йоркского метро. Появилось видео
Козы блокировали движение нью-йоркского метро. Появилось видео
Козы блокировали движение нью-йоркского метро. Появилось видео
Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?
Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?
Перед тем, как отправиться к горсовету, харьковский стрелок хладнокровно расправился с женой, – СМИ
Перед тем, как отправиться к горсовету, харьковский стрелок хладнокровно расправился с женой, – СМИ
Малолетки на BMW устроили масштабное ДТП в Киеве. Появилось видео инцидента
Малолетки на BMW устроили масштабное ДТП в Киеве. Появилось видео инцидента
Жена Порошенко с конфузом открыла почетное консульство Украины в Хорватии
Жена Порошенко с конфузом открыла почетное консульство Украины в Хорватии
На Днепропетровщине водитель фуры уснул за рулем и перевернул заполненную маршрутку
На Днепропетровщине водитель фуры уснул за рулем и перевернул заполненную маршрутку
В Харькове школьник дико поглумился над мемориальной плитой расстрелянным пленным солдатам
В Харькове школьник дико поглумился над мемориальной плитой расстрелянным пленным солдатам
На фоне праздничного перемирия боевики «Талибана» взяли в заложники пассажиров трех автобусов
На фоне праздничного перемирия боевики «Талибана» взяли в заложники пассажиров трех автобусов
Бывший главный архитектор Харькова стал фигурантом смертельного ДТП на трассе
Бывший главный архитектор Харькова стал фигурантом смертельного ДТП на трассе
Юный грузин сумел собрать шесть кубиков Рубика под водой за считанные секунды. Появилось видео
Юный грузин сумел собрать шесть кубиков Рубика под водой за считанные секунды. Появилось видео
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.