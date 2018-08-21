В НАБУ рассказали, где прячут деньги украинские коррупционеры

В Национальном антикоррупционном бюро Украины рассказали, где прячут деньги коррупционеры. Как выяснили журналисты «Фразы», для этого используют международные схемы.

Как говорится в отчете НАБУ, коррупционеры выбирают для вывода средств страны «с упрощенной системой регистрации, усложненным порядком раскрытия информации и высокой степенью конфиденциальности».

Так, по данным детективов, нанесенный Украине ущерб «с участием иностранных контрагентов» оценили в 1,84 миллиарда гривен, 22 миллиона долларов и 12 миллионов евро.

В НАБУ говорят, что «для получения информации о конечных бенефициарах таких структур и о движении средств, выведенных из нашей страны, направляются запросы о международной правовой помощи в компетентные органы других государств».

Всего в 61 страну отправили 371 запрос, 182 из них уже были выполнены.

Также сообщается, что в международный розыск по инициативе НАБУ объявлен 21 человек. В отношении 16 из них, учитывая задержания или с целью определения местонахождения, направлено запросы в другие государства.

По данным НАБУ, около тридцати человек скрываются за рубежом, каждый второй – в РФ.

Как писала «Фраза», депутаты сумели пропихнуть поправку, бьющую по работе НАБУ за все последние годы.