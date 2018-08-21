Американские ученые обнаружили опасное влияние электронных сигарет на ДНК

Курение электронных сигарет способно модифицировать генетический материал в клетках рта, что может способствовать развитию рака. Как выяснили журналисты «Фразы», результаты соответствующих исследований были представлены в ходе конференции Американского химического общества.

Как сообщает EurekAlert!, несмотря на то, что многие исследования утверждают, что вейпинг безопаснее, чем курение обычных сигарет, данные последнего исследования показывают обратное. Так, ученые собрали образцы слюны пятерых добровольцев, употребляющих электронные сигареты, до и после 15-минутной сессии курения.

Полученные образцы проанализировали на предмет наличия химических веществ, разрушающих ДНК, а также оценили степень повреждения генетического аппарата в клетках. Для этого они использовали методы масс-спектрометрии, разработанные для предыдущего исследования, в котором оценивалось повреждение ротовых ДНК, вызванное употреблением алкоголя.

В результате ученые обнаружили три разрушающих ДНК соединения: формальдегид, акролеин и метилглиоксаль. Кроме того, у четырех из пяти испытуемых были выявлены повышенные концентрации акролеина по сравнению с людьми, которые не курят. Эти токсичные химические вещества могут повреждать клетки, и если они не способны восстановиться, возникает угроза развития онкологии.

В дальнейшем исследователи планируют провести более широкий эксперимент, чтобы выяснить, чем отличается воздействие на организм электронных и обычных сигарет. По словам доктора философии, ведущего исследователя проекта из Университета Миннесоты Сильвии Бальбо, безусловно в обычных сигаретах в результате сжигания табака возникает больше канцерогенов, однако «мы просто не знаем, какое влияние на дыхание оказывают соединения производимые электронной сигаретой. «Просто потому, что угрозы разные, не означает, что электронные сигареты полностью безопасны», — заключила Бальбо.

Электронные сигареты — карманные электронные устройства, появившиеся в 2004 году. Превращают жидкость, обычно содержащую никотин, в аэрозоль, который вдыхает пользователь. При этом доступны самые различные вкусы, такие как фрукты, шоколад и конфеты, что способствует привлечению к вейпингу молодежи.

По данным американских медиков, среди курильщиков электорнных сигарет в США 13,5% соствляют учащиеся средних школ, 37,7% — старших классов и 35,8% — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Как сообщали СМИ, в Украине электронную сигарету курит каждый пятый подросток. Спрос на электронные сигареты за последние 2-3 года в Украине вырос в среднем на 30%.

Как сообщала «Фраза», осенью 2012 года греческие ученые заявили, что электронные сигареты могут быть причиной нарушения работы легких.

В июле 2018 года британские ученые установили, что электронные сигареты — «привлекательнее» для потенциальных курильщиков, чем сигареты обычные. Связано это с приятными и часто необычными вкусами и запахами, из-за чего люди хотят их попробовать.