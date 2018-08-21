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В Познани группа поляков с мачете напала на украинцев

В Познани группа поляков с мачете напала на украинцев

Трое мужчин с мачете напали на украинцев в Польше. Как выяснили журналисты «Фразы», от расправы их спасли местные пожарные.

Как сообщает Radio Poznan, поздно вечером 20 августа на территорию пожарной части в Познани забежал окровавленный мужчина с девушкой. Вскоре туда же подъехал темный автомобиль, из которого вышли трое мужчин. Нападавшие хотели продолжить экзекуцию, но пожарные защитили украинцев и вызвали полицию.

В результате раненого забрала «скорая», а полицейским удалось задержать двух нападавших. У одного из них обнаружили мачете. В то же время, как подчеркнули правоохранители, «во время нападения этот предмет никак не использовался».

Как сообщает издание 25-летний украинец не получил серьезных травм — у него рассечена губа. Однако задержанные пока находятся под стражей. Полиция собирает вещественные доказательства, в частности, с камер видеонаблюдения, чтобы предъявить обвинения.

Как сообщала «Фраза», в ночь на 28 мая 2017 года группа пьяных местных жителей напала на дом под Гданьском, где живут украинские гастарбайтеры. По данным СМИ, атакующие, используя палки, разбитые бутылки и бейсбольную биту, избили нескольких граждан Украины.

21 августа в польском Гданьске трое пьяных поляков избили 24-летнего украинца, работавшего в местном кебаб-кафе, из-за его национальности.

29 августа 2017 года в польском городе Люблин трое мужчин и женщина избили 25-летнего украинского студента.

5 марта 2018 года в Вроцлаве двое неизвестных избили в трамвае украинца, оскорбляя его по национальному признаку.

3 мая в Польше несколько местных жителей жестоко избили гражданина Украины, больного эпилепсией. У него оказался проломлен череп и откушен язык.

Тэги: драка, нападение, мир, Польша, криминал, пожарные

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