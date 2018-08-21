Американцы заявили, что обнаружили ледники на Луне

Ученые из NASA заявили, что нашли на поверхности Луны ледники. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователи космоса обнаружили их на южном и северном полюсах спутника.

Как передает NASA, ледники были найден в тени кратеров, из-за чего туда почти не попадал солнечный свет. Данные участки Луны считаются самыми холодными. Тут никогда не бывает «теплее» минус 157 градусов по Цельсию.

Исследователи говорят, что на южном полюсе замерзшая вода находится в кратерах, а на северном она выходит за их пределы.

В ходе исследования ученые из ряда университетов США при поддержке специалистов NASA проанализировали данные, полученные с поверхности Луны еще десять лет назад. Сообщается, что ученые сумели выявить тут жидкую воду, пар и лед.

Как писала «Фраза», ученые считают, что на Луне могла быть жизнь. Причем уже дважды.