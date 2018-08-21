На «Прямом» канале начинается сезон ток-шоу: криминал, права потребителей и многое другое

14 новых ток-шоу о криминале и ежедневной безопасности, правах потребителей, отношениях молодого и старшего поколений появятся на украинском телевидении этой осенью. Как выяснили журналисты «Фразы», среди шоу телеканала «Прямой» стартуют: «18 минус», «The week», «Споживач» и другие

«У зрителей есть интерес к этому жанру», — рассказал Алексей Семенов, генеральный продюсер телеканала «Прямой». Телеканал работает по двум направлениям. «Это общественно-политическое вещание, которое будет идти с понедельника по пятницу в достаточно плотном объеме. И более развлекательное, социальное — в выходные», — сказал руководитель телеканала «Прямой».

В будни в течение дня будут выходить три ток-шоу. Это будет программа «Полдень» с Юлей Литвиненко, а вечером — программа «Ситуация» с Тарасом Березовцом и Мариной Леончук, а также «Прямой эфир» со Светланой Орловской и Мыколой Вереснем.

В пятницу будет выходить большое ток-шоу с Матвеем Ганапольским — «Эхо Украины». Известный журналист продолжит делать ежедневный формат программы и будет общаться со зрителями в эфире, как и раньше.

Запускается социальный проект о взаимоотношениях двух поколений. Это ток-шоу «18 минус», которое будут вести Матвей Ганапольский и его дочь Катя Шенгелия. Также будет ток-шоу для взрослых людей, которое называется «18 плюс». Его будут вести Сергей Лойко и Алла Тулинская.

На «Прямом» в течение недели будет выходить программа и большое итоговое ток-шоу «Споживач» с Максимом Несмеяновым. Международная политика в мире и в Украине будет обсуждаться в ток-шоу «The week» с Тарасом Березовцом и Питером Залмаевым. Криминальная тематика, которая ежедневно освещается в программе «Криминал», по выходным будет обсуждаться в формате ток-шоу, которое будут вести Екатерина Трушик и Слава Варда. Также появится ток-шоу «Слова и музыка» с ведущими Дмитрием Климашенко и Ириной Ратушной. К ним в студию будут приходить популярные исполнители и группы, программные директора разных радиостанций.

«В итоге у нас 14 новых проектов. Старт сезона зависит от того, когда приедет все необходимое оборудование и когда мы построим студию и проведем все тракты. Думаю, что это будет середина сентября», — сказал генеральный продюсер «Прямого» Алексей Семенов.