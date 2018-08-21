Полиция назвала имя и некоторые факты биографии харьковского стрелка

Полиция официально подтвердила информацию об убийстве харьковским стрелком собственной жены. Как выяснили журналисты «Фразы», правоохранители также назвали имя злоумышленника.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции Харьковской области Олега Беха, им оказался харьковчанин Александр Поярков 1971 года. Его уже опознали родственники.

Как сообщает «Украинская правда», установлено, что Поярков занимался ремонтом автотранспорта, однако 31 мая 2018 год его уволили, не выплатив зарплату. После этого он якобы впал в депрессию и начал злоупотреблять алкоголем.

При этом свидетели рассказали со ссылкой на жену, что на этой почве у них начались ссоры и скандалы. Она даже якобы предложила мужу развестись, если ситуация не изменится.

Тело женщины нашли с огнестрельными ранениями у собственной кровати. Было установлено, что смерть наступила вечером 19 августа. На трупе обнаружены следы от пуль гильзы которых совпадают с теми, что были обнаружены под горсоветом.

По мнению следователей, преступление Поярков совершил «под влиянием алкогольных напитков, стресса».

У пары остались два сына от разных браков.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», по информации полиции, стрелок проходил военную службу. Не судим. Сейчас правоохранители проверяют информацию, нес ли он службу в «горячих точках» и был ли он снайпером. «Найден военный билет, нес службу еще при советской власти. Где именно — устанавливаем», — заключил начальник харьковской полиции.

Как сообщала «Фраза», в ночь на 20 августа в Харькове неизвестный устроил стрельбу у здания городского совета. В результате погиб полицейский и сам нападавший. Один из охранников горсовета с тяжелыми ранениями находится в больнице.

Позже в Сети появилось видео перестрелки между полицейскими и неизвестным преступником. Также стало известно имя убитого полицейского — старший лейтенант патрульной полиции Дмитрий Кириенко.

По предварительным данным, озвученным начальником Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олегом Бехом, в крови стрелка было найдено более 2 промилле алкоголя.

По словам директора департамента по делам информации горсовета Юрия Сидоренко, трое охранников не могли противостоять нападавшему, потому что не имеют права на ношение оружия.