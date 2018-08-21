Субсидии на оплату ЖКХ для украинцев сократили до минимума

В Украине продолжает сокращаться объем субсидий, выделяемых гражданам на компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Как выяснили журналисты «Фразы», за год сумма сократилась в 4,2 раза.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, в январе-июле этого года на субсидии выделили лишь 734 миллиона гривен, тогда как год назад сумма за аналогичный период составляла более трех миллиардов гривен.

С начала этого года субсидии были назначены для 2 миллионов 667 тысяч домохозяйств. Это сразу на 54,9% меньше, чем было год назад.

Средний размер субсидии на одну семью тоже сократился (на 28,8%) и составляет сейчас всего 103,9 гривны.

Как писала «Фраза», получателей субсидий в Украине ждет многоуровневая проверка от Минфина.