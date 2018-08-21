Названы самые продаваемые музыкальные альбомы всех времен и народов

Составлен список самых продаваемых музыкальных альбомов всех времен и народов. Как выяснили журналисты «Фразы», самой популярной группой стали американские рокеры Eagles.

Как передает RIAA, их альбом Their Greatest Hits 1971-1975 38 раз становился платиновым, то есть, было продано 38 миллионов его копий.

Второе место занял альбом Майкла Джексона Thriller, который становился платиновым 33 раза.

Еще один альбом Eagles занял в списке третье место: Hotel California продали общим числом более 26 миллиона копий.

Как писала «Фраза», ранее ученые утверждали, что творческим людям тяжело зарабатывать много денег.