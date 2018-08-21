Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Названы самые продаваемые музыкальные альбомы всех времен и народов

Названы самые продаваемые музыкальные альбомы всех времен и народов

Составлен список самых продаваемых музыкальных альбомов всех времен и народов. Как выяснили журналисты «Фразы», самой популярной группой стали американские рокеры Eagles.

Как передает RIAA, их альбом Their Greatest Hits 1971-1975 38 раз становился платиновым, то есть, было продано 38 миллионов его копий.

Второе место занял альбом Майкла Джексона Thriller, который становился платиновым 33 раза.

Еще один альбом Eagles занял в списке третье место: Hotel California продали общим числом более 26 миллиона копий.

Как писала «Фраза», ранее ученые утверждали, что творческим людям тяжело зарабатывать много денег.

Тэги: мир, группа, музыка, культура

Комментарии

Колонка автора
20.08.18 09:23

Министр Омелян. Идиот, или вредитель?

Автор: Игорь Куренков

Статьи

20.08.18 09:25

Антикоррупции – стоп!

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Отморозка, устроившего пьяное ДТП в Киеве, уже отпустила полиция

Отморозка, устроившего пьяное ДТП в Киеве, уже отпустила полиция
21.08.18 11:09
630
Последние новости
21.08.18 12:14

Полиция назвала имя и некоторые факты биографии харьковского стрелка
21.08.18 12:13

Субсидии на ЖКХ для украинцев сократили до минимума
21.08.18 11:47

Названы самые продаваемые музыкальные альбомы всех времен и народов
21.08.18 11:18

Оказывается, Харьковский горсовет охраняют лишь трое безоружных охранников
21.08.18 11:09

Отморозка, устроившего пьяное ДТП в Киеве, уже отпустила полиция
21.08.18 10:55

Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?
21.08.18 10:44

Перед тем, как отправится к горсовету, харьковский стрелок хладнокровно расправился с женой, – СМИ
21.08.18 10:08

Малолетки на BMW устроили масштабное ДТП в Киеве. Появилось видео инцидента
21.08.18 09:56

С начала года в Киеве увеличилось количество незаконных новостроек. Полная карта
21.08.18 09:27

Жена Порошенко с конфузом открыла почетное консульство Украины в Хорватии

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?
Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?
Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?
Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?
Перед тем, как отправится к горсовету, харьковский стрелок хладнокровно расправился с женой, – СМИ
Перед тем, как отправится к горсовету, харьковский стрелок хладнокровно расправился с женой, – СМИ
Малолетки на BMW устроили масштабное ДТП в Киеве. Появилось видео инцидента
Малолетки на BMW устроили масштабное ДТП в Киеве. Появилось видео инцидента
Жена Порошенко с конфузом открыла почетное консульство Украины в Хорватии
Жена Порошенко с конфузом открыла почетное консульство Украины в Хорватии
На Днепропетровщине водитель фуры уснул за рулем и перевернул заполненную маршрутку
На Днепропетровщине водитель фуры уснул за рулем и перевернул заполненную маршрутку
В Харькове школьник дико поглумился над мемориальной плитой расстрелянным пленным солдатам
В Харькове школьник дико поглумился над мемориальной плитой расстрелянным пленным солдатам
На фоне праздничного перемирия боевики «Талибана» взяли в заложники пассажиров трех автобусов
На фоне праздничного перемирия боевики «Талибана» взяли в заложники пассажиров трех автобусов
Бывший главный архитектор Харькова стал фигурантом смертельного ДТП на трассе
Бывший главный архитектор Харькова стал фигурантом смертельного ДТП на трассе
Юный грузин сумел собрать шесть кубиков Рубика под водой за считанные секунды. Появилось видео
Юный грузин сумел собрать шесть кубиков Рубика под водой за считанные секунды. Появилось видео
В Сети появилось видео смертельной перестрелки в Харькове
В Сети появилось видео смертельной перестрелки в Харькове
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.