Оказывается, Харьковский горсовет охраняют лишь трое безоружных охранников

Охранники, которые находились внутри здания городского совета в Харькове в ночь на 20 августа, не были вооружены. Как выяснили журналисты «Фразы», после того как стрелок ранил одного из них, остальные покинули объект через черный ход.

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на директора департамента по делам информации горсовета Юрия Сидоренко, охранники горсовета не могли противостоять нападавшему, потому что не имеют права носить оружие. «После того, как один из охранников открыл входную дверь и был тяжело ранен неизвестным, остальные двое покинули здание через черный ход», — рассказал он, добавив, что теперь, возможно, с учетом происшедшего придется изменить правила охраны здания.

Между тем, харьковское издание NewsRoom публикует видео с камеры наблюдения, которая находится внутри Харьковского горсовета. На нем видно, как преступник какое-то время стоит в холле здания, потом стреляет по дверям, несколько раз меняет магазины в пистолете и исправляет осечку.

Как сообщала «Фраза», в ночь на 20 августа в Харькове неизвестный устроил стрельбу у здания городского совета. В результате погиб полицейский и сам нападавший. Один из охранников горсовета с тяжелыми ранениями находится в больнице.

Позже в Сети появилось видео перестрелки между полицейскими и неизвестным преступником. Также стало известно имя убитого полицейского — старший лейтенант патрульной полиции Дмитрий Кириенко.

По предварительным данным, озвученным начальником Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олегом Бехом, в крови стрелка было найдено более 2 промилле алкоголя.