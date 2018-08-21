Отморозка, устроившего пьяное ДТП в Киеве, уже отпустила полиция

Полиция прокомментировала масштабное ДТП, случившееся накануне в понедельник на Днепровской набережной в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», оказалось, что водитель BMW, устроивший аварию, был пьян и без прав. Правда, его уже отпустили.

Как рассказали «Украинской правде» в пресс-службе полиции, «водитель имел признаки алкогольного опьянения», также у него не было документов на управление машиной, так как «он уже был отстранен от управления».

В полиции сообщили, что на водителя были составлены административные протоколы.

Также в полиции прокомментировали конфликт копов со свидетелями ДТП. Там сообщили, что «на месте находились неравнодушные граждане, которые после ДТП набросились на водителя и хотели совершить самосуд над ним». Сообщается, что «одного из самых активных граждан задержали и составили на него протокол за злостное неповиновение работникам полиции».

По данным полиции, копы посадили водителя в свое авто, чтобы люди его не избили, после чего люди стали раскачивать машину полиции. Также сообщается, что виновника ДТП доставили в Днепровское управление полиции.

Сообщается, что автомобиль ВМW эвакуировали на штрафстоянку, после чего водителя отпустили.

В полиции никак не прокомментировали информацию о том, что у водителя был травматический пистолет.

Как писала «Фраза», автомобиль BMW, в котором находились несколько молодых людей, на огромной скорости потеряла управление и врезалась в другие машины. Лишь чудом никто не погиб.