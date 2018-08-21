Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

С начала года в Киеве увеличилось количество незаконных новостроек. Полная карта

С начала года в Киеве увеличилось количество незаконных новостроек. Полная карта

По состоянию на конец первого полугодия 2018 года в столице зафиксирована 71 незаконная новостройка. Как выяснили журналисты «Фразы», в начале года в столице было зафиксировано 67 незаконных объектов жилищного строительства.

Как сообщает профильное издание Domik.ua, информация о незаконности берется на основании данных Департамента градостроения и архитектуры Киева в случае, если строительная документация проектов не отвечает требованиям действующего законодательства, но застройщики ведут строительные работы вопреки этому.

Как правило, речь идет о нарушениях градостроительных норм, праворазрешительных документов на строительство, а также прав на пользование землей.

Таким образом на сегодняшний день карта незаконного строительства выглядит следующим образом:

Отметим, что незаконные стройки присутствуют абсолютно во всех районах города. Больше всего в Шевченковском районе, меньше всего — на Оболони (по сути, в Пуще-Водице).

Кроме того, издание публикует отдельные карты неблагополучных объектов недвижимости по трем популярным районам Киева.

Как сообщала «Фраза», 2 августа 2017 года жители шести домов в Днепровском районе Киева перекрыли Харьковское шоссе в районе улицы Гашека, протестуя против отключения им электроэнергии. Протестующие положили на дороге щитки, несколько шин, бутылки с водой. Все они оказались вкладчиками строительных объектов обвиненного в махинациях с недвижимостью Анатолия Войцеховского.

В ответ столичные власти предложили инвесторам «заняться самоорганизацией, сброситься и достроить электросети», так как «дома не достроены в части электроснабжения».

Напомним, в 2017 году в Украине закончился срок эксплуатации построенных в 1957 году «хрущевок». Украинцы, живущие в них, рискуют остаться без жилья уже через 10 лет, а в одном только Киеве общая площадь жилья, которое подлежит сносу, достигает миллиона квадратных метров.

Тэги: Киев, недвижимость, застройщик, строительство, криминал

Комментарии

Колонка автора
20.08.18 09:23

Министр Омелян. Идиот, или вредитель?

Автор: Игорь Куренков

Статьи

20.08.18 09:25

Антикоррупции – стоп!

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Отморозка, устроившего пьяное ДТП в Киеве, уже отпустила полиция

Отморозка, устроившего пьяное ДТП в Киеве, уже отпустила полиция
21.08.18 11:09
630
Последние новости
21.08.18 12:14

Полиция назвала имя и некоторые факты биографии харьковского стрелка
21.08.18 12:13

Субсидии на ЖКХ для украинцев сократили до минимума
21.08.18 11:47

Названы самые продаваемые музыкальные альбомы всех времен и народов
21.08.18 11:18

Оказывается, Харьковский горсовет охраняют лишь трое безоружных охранников
21.08.18 11:09

Отморозка, устроившего пьяное ДТП в Киеве, уже отпустила полиция
21.08.18 10:55

Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?
21.08.18 10:44

Перед тем, как отправится к горсовету, харьковский стрелок хладнокровно расправился с женой, – СМИ
21.08.18 10:08

Малолетки на BMW устроили масштабное ДТП в Киеве. Появилось видео инцидента
21.08.18 09:56

С начала года в Киеве увеличилось количество незаконных новостроек. Полная карта
21.08.18 09:27

Жена Порошенко с конфузом открыла почетное консульство Украины в Хорватии

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?
Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?
Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?
Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?
Перед тем, как отправится к горсовету, харьковский стрелок хладнокровно расправился с женой, – СМИ
Перед тем, как отправится к горсовету, харьковский стрелок хладнокровно расправился с женой, – СМИ
Малолетки на BMW устроили масштабное ДТП в Киеве. Появилось видео инцидента
Малолетки на BMW устроили масштабное ДТП в Киеве. Появилось видео инцидента
Жена Порошенко с конфузом открыла почетное консульство Украины в Хорватии
Жена Порошенко с конфузом открыла почетное консульство Украины в Хорватии
На Днепропетровщине водитель фуры уснул за рулем и перевернул заполненную маршрутку
На Днепропетровщине водитель фуры уснул за рулем и перевернул заполненную маршрутку
В Харькове школьник дико поглумился над мемориальной плитой расстрелянным пленным солдатам
В Харькове школьник дико поглумился над мемориальной плитой расстрелянным пленным солдатам
На фоне праздничного перемирия боевики «Талибана» взяли в заложники пассажиров трех автобусов
На фоне праздничного перемирия боевики «Талибана» взяли в заложники пассажиров трех автобусов
Бывший главный архитектор Харькова стал фигурантом смертельного ДТП на трассе
Бывший главный архитектор Харькова стал фигурантом смертельного ДТП на трассе
Юный грузин сумел собрать шесть кубиков Рубика под водой за считанные секунды. Появилось видео
Юный грузин сумел собрать шесть кубиков Рубика под водой за считанные секунды. Появилось видео
В Сети появилось видео смертельной перестрелки в Харькове
В Сети появилось видео смертельной перестрелки в Харькове
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.