С начала года в Киеве увеличилось количество незаконных новостроек. Полная карта

По состоянию на конец первого полугодия 2018 года в столице зафиксирована 71 незаконная новостройка. Как выяснили журналисты «Фразы», в начале года в столице было зафиксировано 67 незаконных объектов жилищного строительства.

Как сообщает профильное издание Domik.ua, информация о незаконности берется на основании данных Департамента градостроения и архитектуры Киева в случае, если строительная документация проектов не отвечает требованиям действующего законодательства, но застройщики ведут строительные работы вопреки этому.

Как правило, речь идет о нарушениях градостроительных норм, праворазрешительных документов на строительство, а также прав на пользование землей.

Таким образом на сегодняшний день карта незаконного строительства выглядит следующим образом:

Отметим, что незаконные стройки присутствуют абсолютно во всех районах города. Больше всего в Шевченковском районе, меньше всего — на Оболони (по сути, в Пуще-Водице).

Кроме того, издание публикует отдельные карты неблагополучных объектов недвижимости по трем популярным районам Киева.

Как сообщала «Фраза», 2 августа 2017 года жители шести домов в Днепровском районе Киева перекрыли Харьковское шоссе в районе улицы Гашека, протестуя против отключения им электроэнергии. Протестующие положили на дороге щитки, несколько шин, бутылки с водой. Все они оказались вкладчиками строительных объектов обвиненного в махинациях с недвижимостью Анатолия Войцеховского.

В ответ столичные власти предложили инвесторам «заняться самоорганизацией, сброситься и достроить электросети», так как «дома не достроены в части электроснабжения».

Напомним, в 2017 году в Украине закончился срок эксплуатации построенных в 1957 году «хрущевок». Украинцы, живущие в них, рискуют остаться без жилья уже через 10 лет, а в одном только Киеве общая площадь жилья, которое подлежит сносу, достигает миллиона квадратных метров.