Лето 2018 - идеальное время для покупки недвижмости: гривна упала, а цены еще не выросли

Украинские застройщики ожидали падение курса гривны осень 2018 года. Как выяснили журналисты «Фразы», неожиданное и резкое падение курса летом изменило ситуацию.

Как сообщают в своем отчете эксперты проекта ЖК «Лесной квартал», колебания курса обычно всегда влияют на рыночную ситуацию в сегменте первичного жилья. Когда гривна падает, население начинает вкладывать деньги в недолларовые инструменты, в том числе — в недвижимость.

Этим летом изменения на валютном рынке произошли столь стремительно, что застройщики еще не успели быстро отреагировать на проседание гривни и пока не повышают (как это обычно происходит при падении курса нацвалюты) цены на жилье, сообщает REALT.UA.

К примеру, средняя цена квадратного метра в киевском пригороде течение июля практически не изменилась.

Впрочем, интерес покупателей к недвижимости в июле, пока, тоже не претерпел глобальных изменений.