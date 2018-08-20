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Ко Дню Независимости под Киевом покажут огненное шоу и опасный номер «разрыв лошадьми»

Ко Дню Независимости под Киевом покажут огненное шоу и опасный номер «разрыв лошадьми»

24, 25 и 26 августа Древний Киев в «Парке Киевская Русь» приглашает посетить грандиозное празднование Дня Независимости Украины с яркой шоу-программой, вкусными блюдами и увлекательными мастер-классами. Как выяснили журналисты «Фразы», ожидается огненное шоу.

С 24 по 26 сентября гостей ждет не только жизнь средневекового города, но и множество развлечений и насыщенная развлекательная программа. Начнется действо около 14:00 торжественным выходом средневековых персонажей, конной лавой и выходом самого князя киевского Владимира Великого. Гостей пригласят принять участие в крестном ходе к Васильевской церкви. На Детинце Киева будут воспроизведены в театрализованной форме события, связанные с выбором веры Владимиром Крестителем и совершится свержение идолов.

Посетители увидят шоу с участием исторических персонажей Киевской Руси, выступления пешего и конно-трюкового театров, древнеславянские игры и забавы, конкурсы, танцевальные флеш-мобы и зажигательные хороводы. На главном ристалище будет проходить театрализованная Былина о Киевском вече с опасными номером «разрыв лошадьми». Поразит гостей конное шоу княжеских флагов и представление «Восточный рынок».

Интересным также станет представление «Княжеская охота», во время которого конные каскадеры продемонстрируют верховую стрельбу из лука, владение саблей и копьем верхом на коне. А на «ореховом поле» амфитеатра состоится показ лошадей уникальных исторических пород. Только в Древнем Киеве можно будет увидеть стрельбу из требушета огненными ядрами.

Кроме этого посетителей ждут настоящие средневековые бои «1 на 1» и «5 на 5» в рамках Межрегионального турнира «Витязь Киевского Детинца» от Всеукраинской федерации средневекового боя, которые будут проходить 24 августа.

В пятницу и субботу вечерняя программа продолжится на Лесном озере, где можно будет увидеть «Бой светлых и темных ангелов» — полеты каскадеров на канатном спуска с пиротехническими эффектами. А также остаться на дискотеку.

В пятницу, как уже сообщалось, князь подарит гостям огненное шоу с пиротехническими элементами.

В Княжестве «Киевская Русь» можно отдохнуть и развлечься и одновременно узнать больше о жизни наших предков. Это не пыльный музей, а настоящий средневековый город, где кипит жизнь. Здесь можно прогуляться по старинным улочкам, посетить усадьбы киевлян X- XIІ веков, покататься на породистых княжеских лошадях верхом или в экипаже, научиться собственноручно делать гончарные изделия, чеканить монеты и метко стрелять из лука. Также можно надеть костюмы времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию. За Детинцем Древнего Киева является прохладное Лесное озеро, где можно отдохнуть, а любителей экстрима ждет канатный спуск «Полетайло». Для детей будет работать веревочный куб-лабиринт — «Мышеловка». Отдохнуть и подкрепиться можно в Княжеской корчме и в беседках на свежем воздухе, отведав блюда, приготовленные как по современным, так и по старинным рецептам. Для тех, кто пожелает продолжить свой отдых еще на день, есть возможность остаться на ночь в доме гостиничного типа «4 комнаты» и в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен недалеко от Киева — в 45 минутах езды — в селе Копачов Обуховского района Киевской области.

В «Парке Киевская Русь» на основе знаний современной науки воспроизводится Киев V-XIІІ веков в его натуральных размерах. Кроме шедевров средневековой архитектуры возрождается и атмосфера величественной эпохи Киевской Руси. В Древнем Киеве можно увидеть такие шедевры средневековой архитектуры: монументальный деревянный оборонный комплекс, Михайловские ворота (высотой 21 метр), воссозданный первый христианский храм, построенный Владимиром Великим после крещения Руси — деревянную Васильевскую церковь Х века, а также воссозданные по археологическим раскопкам усадьбы киевлян, княжеские трибуны и средневековую конюшню, Терем Ярослава Мудрого и Ярославы ворота.

Цена билета: полный билет для взрослого — 150 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для детей школьного возраста — 50 грн., для дошкольников — бесплатно.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи», согласно расписанию на сайте.

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, культура

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