Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Украине начался сезон укусов пчел, ос и шершней. СМИ рассказали, как уберечься от этого

В Украине начался сезон укусов пчел, ос и шершней. СМИ рассказали, как уберечься от этого

В августе в Украине обычно значительно возрастает количество укусов пчел, ос и шершней. Как выяснили журналисты «Фразы», это особенно опасно для детей, аллергиков, сердечников и тех, кто страдает заболеваниями дыхательных путей.

Как сообщает «Наше мисто» со ссылкой на исполняющую обязанности главного врача Днепропетровского областного центра здоровья Аллу Толчинскую, больше всего укусов пчел и ос фиксируют в августе — начале сентября, на фоне увеличивающегося количества арбузов, дынь, винограда и персиков. Укусы этих насекомых могут вызвать аллергию. Поэтому при появлении сильной головной боли, одышки, тошноты, судорог, отека, затрудненного дыхания, сыпи следует немедленно вызвать «скорую».

Кроме того, к врачу обязательно следует обратиться, когда укус пришелся в язык, гортань, губу или лицо, а также если вас ужалили сразу несколько пчел или ос.

Издание подчеркивает, что в случае проявления побочных эффектов от укуса не следует пытаться добраться до медицинского учреждения самостоятельно, так как быстрое движение способствует увеличению скорости распространения яда по организму, что способно вызвать анафилактический шок. Особенно опасно это состояние за рулем.

Из нижеследующей инфографики можно узнать, что необходимо сделать при укусе шершня:

Издание также подчеркивает, что укусившего шершня нельзя убивать, так как вас тут же атакуют другие. Их стимулирует к этому высвобождающееся из тела убитого химическое ве­щество.

Следует помнить, что пчел и ос привлекает сладкий запах, в том числе духи, лаки для волос, душистое мыло, лосьоны, масла для тела. Они также реагируют на одежду ярких цветов, особенно с крупными цветочными узорами. И постоянно крутятся вокруг сладких газированных напитков, джемов, варенья, повидла, сладких ягод и фруктов.

Если возле вас летает пчела, замрите, пока она не отлетит. Размахивание руками, резкие движения только провоцируют на укус. А вот аккуратно подуть на пчелу можно.

Отметим, что из подручных средств осиный яд нейтрализуется лимонным соком, а пчелиный — обычным жидким мылом. Снимают отек примочки из чая, льда, сока алоэ, лука, петрушки, подорожника, настойка календулы.

Как сообщала «Фраза», летом 2013 года Киев пережил нашествие пчел, которые массово разгнедились во дворах и подъездах домов.

16 августа 2017 года в поселке Лукьянцы Харьковской области 45-летний мужчина умер от укусов шершней.

28 июля 2018 года рой шершней в Днепре напал на двух мужчин. В результате один из пострадавших умер.

Тэги: общество, происшествие, укус, оса, пчела

Комментарии

Колонка автора
20.08.18 09:23

Министр Омелян. Идиот, или вредитель?

Автор: Игорь Куренков

Статьи

20.08.18 09:25

Антикоррупции – стоп!

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 20 августа 2018 года

Главные новости за 20 августа 2018 года
20.08.18 19:00
338
Последние новости
20.08.18 21:57

Лето 2018 - идеальное время для покупки недвижмости: гривна упала, а цены еще не выросли
20.08.18 20:35

Ко Дню Независимости под Киевом покажут огненное шоу и опасный номер «разрыв лошадьми»
20.08.18 19:23

Украинцы требуют вернуть Роттердам+, отмена формулы ведёт к повышению тарифов в 3 раза
20.08.18 19:00

Главные новости за 20 августа 2018 года
20.08.18 17:32

Адвокат Медведчука: Имя Василия Стуса так называемые патриоты используют как инструмент грязных политтехнологий
20.08.18 17:02

В Украине начался сезон укусов пчел, ос и шершней. СМИ рассказали, как уберечься от этого
20.08.18 16:31

Ученые объяснили, почему нельзя смешивать алкоголь и энергетики
20.08.18 16:00

Побег от лесного пожара: американская семья показала эпичное видео
20.08.18 15:59

На Днепропетровщине водитель фуры уснул за рулем и перевернул заполненную маршрутку
20.08.18 15:47

Как оказалось, на экране смартфона в десять раз больше бактерий, чем на сиденье туалета

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
На Днепропетровщине водитель фуры уснул за рулем и перевернул заполненную маршрутку
На Днепропетровщине водитель фуры уснул за рулем и перевернул заполненную маршрутку
На Днепропетровщине водитель фуры уснул за рулем и перевернул заполненную маршрутку
На Днепропетровщине водитель фуры уснул за рулем и перевернул заполненную маршрутку
В Харькове школьник дико поглумился над мемориальной плитой расстрелянным пленным солдатам
В Харькове школьник дико поглумился над мемориальной плитой расстрелянным пленным солдатам
На фоне праздничного перемирия боевики «Талибана» взяли в заложники пассажиров трех автобусов
На фоне праздничного перемирия боевики «Талибана» взяли в заложники пассажиров трех автобусов
Бывший главный архитектор Харькова стал фигурантом смертельного ДТП на трассе
Бывший главный архитектор Харькова стал фигурантом смертельного ДТП на трассе
Юный грузин сумел собрать шесть кубиков Рубика под водой за считанные секунды. Появилось видео
Юный грузин сумел собрать шесть кубиков Рубика под водой за считанные секунды. Появилось видео
В Сети появилось видео смертельной перестрелки в Харькове
В Сети появилось видео смертельной перестрелки в Харькове
Под Киевом случилось страшное ДТП – погибли люди
Под Киевом случилось страшное ДТП – погибли люди
В киевском спальнике лихач удивительным образом утопил свой «Дэу» в озере
В киевском спальнике лихач удивительным образом утопил свой «Дэу» в озере
В результате странной стрельбы в Харьковском горсовете убиты полицейский и нападавший
В результате странной стрельбы в Харьковском горсовете убиты полицейский и нападавший
В Сумах полицейское авто врезалось в людей на тротуаре. Появилось видео
В Сумах полицейское авто врезалось в людей на тротуаре. Появилось видео
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.