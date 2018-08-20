В Украине начался сезон укусов пчел, ос и шершней. СМИ рассказали, как уберечься от этого

В августе в Украине обычно значительно возрастает количество укусов пчел, ос и шершней. Как выяснили журналисты «Фразы», это особенно опасно для детей, аллергиков, сердечников и тех, кто страдает заболеваниями дыхательных путей.

Как сообщает «Наше мисто» со ссылкой на исполняющую обязанности главного врача Днепропетровского областного центра здоровья Аллу Толчинскую, больше всего укусов пчел и ос фиксируют в августе — начале сентября, на фоне увеличивающегося количества арбузов, дынь, винограда и персиков. Укусы этих насекомых могут вызвать аллергию. Поэтому при появлении сильной головной боли, одышки, тошноты, судорог, отека, затрудненного дыхания, сыпи следует немедленно вызвать «скорую».

Кроме того, к врачу обязательно следует обратиться, когда укус пришелся в язык, гортань, губу или лицо, а также если вас ужалили сразу несколько пчел или ос.

Издание подчеркивает, что в случае проявления побочных эффектов от укуса не следует пытаться добраться до медицинского учреждения самостоятельно, так как быстрое движение способствует увеличению скорости распространения яда по организму, что способно вызвать анафилактический шок. Особенно опасно это состояние за рулем.

Из нижеследующей инфографики можно узнать, что необходимо сделать при укусе шершня:

Издание также подчеркивает, что укусившего шершня нельзя убивать, так как вас тут же атакуют другие. Их стимулирует к этому высвобождающееся из тела убитого химическое ве­щество.

Следует помнить, что пчел и ос привлекает сладкий запах, в том числе духи, лаки для волос, душистое мыло, лосьоны, масла для тела. Они также реагируют на одежду ярких цветов, особенно с крупными цветочными узорами. И постоянно крутятся вокруг сладких газированных напитков, джемов, варенья, повидла, сладких ягод и фруктов.

Если возле вас летает пчела, замрите, пока она не отлетит. Размахивание руками, резкие движения только провоцируют на укус. А вот аккуратно подуть на пчелу можно.

Отметим, что из подручных средств осиный яд нейтрализуется лимонным соком, а пчелиный — обычным жидким мылом. Снимают отек примочки из чая, льда, сока алоэ, лука, петрушки, подорожника, настойка календулы.

Как сообщала «Фраза», летом 2013 года Киев пережил нашествие пчел, которые массово разгнедились во дворах и подъездах домов.

16 августа 2017 года в поселке Лукьянцы Харьковской области 45-летний мужчина умер от укусов шершней.

28 июля 2018 года рой шершней в Днепре напал на двух мужчин. В результате один из пострадавших умер.