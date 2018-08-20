Главные новости за 20 августа 2018 года

В результате странной стрельбы в Харьковском горсовете убиты полицейский и нападавший. В Харькове неизвестный устроил стрельбу у здания городского совета. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Кличко снял с себя ответственность за очередной потоп в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал очередной потоп, случившийся на выходных в городе. Столичный градоначальник, по сути, снял с себя всю ответственность.

После ДТП на окраине Киева произошла драка с участием кавказцев. Полиция сама была в шоке. В Киеве случилось резонансное ДТП, после которого вспыхнула драка. Инцидент произошел на Лесном проспекте.

СМИ подсчитали, сколько должна всему миру наша страна, и сколько – каждый украинец. Государственный долг Украины на июнь составил 76,3 миллиарда долларов. Таким образом, каждый гражданин нашей страны должен 1,8 тысячи долларов.

Побег от лесного пожара: американская семья показала эпичное видео. Двое американцев – отец и сын – были вынуждены буквально спасаться бегством от гигантского лесного пожара в Национальном парке Глейшер (штат Монтана). Видео своего огненного «приключения» они уже опубликовали в интернете.

Как оказалось, на экране смартфона в десять раз больше бактерий, чем на сиденье туалета. Обычный смартфон содержит огромное количество опасных бактерий, особенно это касается его экрана. К таким выводам пришли британские специалисты из Insurance2go.