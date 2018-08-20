Как оказалось, на экране смартфона в десять раз больше бактерий, чем на сиденье туалета

Обычный смартфон содержит огромное количество опасных бактерий, особенно это касается его экрана. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли британские специалисты из Insurance2go.

Как пишет издание Metro, они проверили поверхность трех смартфонов – iPhone 6, Samsung Galaxy S8 и Google Pixel.

Выяснилось, что, в среднем, житель Великобритании касается экрана своего смартфона до трех тысяч раз в день, а треть британцев – никогда их не чистила. Всего к регулярной чистке своих гаджетов прибегают лишь 5% пользователей.

В исследовании говорится, что на одном квадратном сантиметре экрана смартфона содержится приблизительно 255 бактерий дрожжей и плесени. Для сравнения, сиденье туалета имеет показатель в 24 бактерий, а клавиатура ноутбука и мышь – около пяти бактерий.

Смартфоны, в том числе их экраны, советуют чистить каждый день.

Эксперты советуют чистить телефон тканью без ворса и спиртовым раствором хотя бы раз в неделю.

Как писала «Фраза», ученые выяснили, что ночью мобильные телефоны становятся опасными.