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СМИ подсчитали, сколько должна всему миру наша страна, и сколько – каждый украинец

СМИ подсчитали, сколько должна всему миру наша страна, и сколько – каждый украинец

Государственный долг Украины на июнь составил 76,3 миллиарда долларов. Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом, каждый гражданин нашей страны должен 1,8 тысячи долларов.

Об этом говорится в исследовании LIGA.net.

Сообщается, что 47,2 миллиарда долларов составляют внешние заимствования Украины, что в 2,6 раза больше имеющихся валютных запасов нашей страны.

Отмечается, что из этой суммы 9,6 миллиарда долларов составляет гарантированный государством долг, еще 17,5 миллиарда долларов – это еврооблигации. Кроме этого, 16,6 миллиарда долларов – займы у международных организаций (в том числе и облигации, размещенные под гарантии США). Пункт «другая задолженность» Украины составляет еще 3,5 миллиарда долларов.

Как отмечается, 4,3 миллиарда долларов составляют внутренние заимствования в валюте (валютные облигации внутреннего государственного займа). Сообщается, что 6,8 миллиарда долларов составляет долг НБУ перед МВФ.

Также долг в национальной валюте составляет примерно 625 миллиардов гривен. Из них 56% - это собственность НБУ, 36% – собственность госбанков (деньги выделялись как докапитализация), а еще 8% – коммерческих банков, юридических и физических лиц, а также нерезидентов Украины.

Как отмечается, до конца 2019 года правительство Украины должно вернуть около 10 миллиардов долларов долга в валюте.

Как говорится в публикации, долг каждого украинца составляет 1,8 тысячи долларов.

Как писала «Фраза» в начале августа, в казне Украины почти не осталось денег.

Тэги: Украина, общество, доллар, долг, финансы, госдолг, МВФ, НБУ

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