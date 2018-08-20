По данным полиции, преступник, устроивший кровавую перестрелку в Харькове, был сильно пьян

Злоумышленник, устроивший стрельбу в здании Харьковского городского совета, находился в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснили журналисты «Фразы», в его крови обнаружено более 2 промилле алкоголя.

«Предварительно, могу вам сообщить, что в его крови найдено более 2 промилле алкоголя, возможно, это будет 2,4 промилле», — заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех на брифинге 20 августа. При этом, как сообщает «Украинская правда», он подчеркнул, что на данный момент это лишь предварительная информация, и правоохранители ждут официального заключения медиков.

Отметим, что в судебно-медицинской практике содержание алкоголя в крови на уровне 2-3 промилле относится к сильной степени опьянения.

По информации Беха, на месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла 26 гильз. У стрелка изъяли два стартовых пистолета, переделанные в боевые. Кроме того, из них можно стрелять при помощи глушителя.

Предварительно следствие установило, что у нападающего были патроны, произведенные кустарным способом. Это означает, что либо у него есть знакомый, который сделал ему оружие, либо он сам имел соответствующие навыки.

На данный момент по этому делу допрошены 16 свидетелей. Пока что данных о сообщниках у правоохранителей нет. По словам Беха, злоумышленник к ответственности ранее не привлекался и действовал самостоятельно.

Говоря о мотивах полицейский заявил, что на данный момент рассматриваются версии об убийстве «из хулиганских побуждений, по неизвестным причинам», а также «на основании личной неприязни к городскому совету, руководству горсовета, или к охранной структуре, которая охраняла админздание». Наконец, по мнению Беха, преступник мог пойти на этот шаг, чтобы привлечб внимание «к своей личности с целью каких-то требований».

В свою очередь, руководитель департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил на своей странице в Facebook, что сотрудник патрульной службы Дмитрий Кириенко погиб во время перестрелки из-за попадания пули в участок тела, незащищенный бронепластинами.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес пообещал семье погибшего полицейского организовать похороны и помочь материально. Также он пообещал поддержку тяжело раненному охраннику, который сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.

Как сообщала «Фраза», в ночь на 20 августа в Харькове неизвестный устроил стрельбу у здания городского совета. В результате погиб полицейский и сам нападавший. Один из охранников горсовета с тяжелыми ранениями находится в больнице.

Позже в Сети появилось видео перестрелки между полицейскими и неизвестным преступником. Также стало известно имя убитого полицейского — старший лейтенант патрульной полиции Дмитрий Кириенко.