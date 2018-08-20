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В Киеве националисты средь бела дня нападают на подростков. В Кабмине признали наличие проблемы

В Киеве националисты средь бела дня нападают на подростков. В Кабмине признали наличие проблемы

Все больше подростков с неформальной внешностью становятся жертвами нападений со стороны людей с националистической символикой. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, ей известны неоднократные случаи насилия по отношению к подросткам, «которые одевают то ли какие-то цепочки-погремушки, то ли цепляют на рюкзаки значки различных групп, или красят ярко волосы». При этом, по ее словам, взрослые зачастую просто равнодушно наблюдают за подобными нападениями.

«Подонки, которые считают возможным с нашивками националистических группировок устанавливать свои правила и издеваться над детьми, должны понести наказание», — заявила чиновница, призвав лидеров националистических движений проверить свои ряды, а правоохранителей — усилить безопасность в определенных местах.

Таким образом, Климпуш-Цинцадзе прокомментировала пост технического директора компании Smart Technologies Group Дмитрия Дубицкого, дочь которого, одетая в футболку с принтом и с крашеной прядью волос подверглась нападению со стороны троих молодых людей в полувоенной одежде средь бела дня на Контрактовой площади. В результате инцидента с ее шеи сорвали кулон, в лицо брызнули из газового баллончика, а позже ударили.

По словам бизнесмена, нападавшие носили символику «Правого сектора» и «Национального корпуса», однако он убежден, что никакого отношения к данным организациям преступники не имеют.

Дубицкий также перечислил основные точки, где происходят подобные нападения: Майдан Незалежности, «Глобус», Почтовая площадь, Контрактовая площадь.

Позже к своему посту он приложил фотографии нападавших.

Как сообщала «Фраза», осенью 2017 года националисты разгромили помещение суда, который должен был избрать меру пресечения для лидера «Добровольческого движения ОУН» Николая Коханивского.

В мае 2018 года возле станции метро «Лесная» в Киеве случились столкновения националистов С-14, начавших громить местный рынок, с полицией. Были задержаны десятки людей.

Тэги: Киев, драка, нападение, молодежь, националисты, криминал

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