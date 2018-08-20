Побег от лесного пожара: американская семья показала эпичное видео

Двое американцев – отец и сын – были вынуждены буквально спасаться бегством от гигантского лесного пожара в Национальном парке Глейшер (штат Монтана). Как выяснили журналисты «Фразы», видео своего огненного «приключения» они уже опубликовали в интернете.

Семья американцев попала в ловушку пожара, когда находилась в парке. После этого отец и сын были вынуждены спасаться от огня на автомобиле.

Свой побег от стихии они сняли на видео.

Видно, что автомобиль буквально прорывается через огонь, а вокруг падают деревья.

Бегство от пожара завершилось хэппи-эндом.

Как писала «Фраза», в США горели сотни километров леса. Появилось впечатляющее видео.