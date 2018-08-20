Всего за один выходной в Украине утонули два десятка человек. Масштабная трагедия произошла на пляже Арабатской стрелки

В Украине люди продолжают массово гибнуть на воде. Как выяснили журналисты «Фразы», только за воскресенье, 19 августа, по стране утонули двадцать человек.

Как передает пресс-служба ГСЧС, трагедии фиксировались в разных регионах Украины.

Так, в Херсонской области 12-летний мальчик поскользнулся на трубе насосной станции и упал в воду.

Всего по области погибли пять человек. Массовая гибель людей произошла на Арабатской стрелке в районе села Стрелковое. Тут на побережье Азовского моря во время шторма утонули пятеро мужчин на пляже рядом с базой отдыха «Таврия» и пансионатом «Юный». Погибшие приехали на море в отпуск.

Также погиб ребенок в Волынской области – в пруду утонул девятилетний малыш.

По данным спасателей, по два человека погибли в Донецкой, Николаевской, Запорожской и Закарпатской областях. Кроме этого, по одному человеку за вчерашний день утонули в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской и Луганской областях.

Статистика гибели на воде в Украине в нынешнем году шокирует: всего по стране погибли уже 946 человек, 93 из которых – дети.

Как писала «Фраза», с начала лета в Киеве утонули почти полсотни человек.

Ранее на Харьковщине две девочки утонули в бассейне на заднем дворе.