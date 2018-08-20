Кличко снял с себя ответственность за очередной потоп в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал очередной потоп, случившийся на выходных в городе. Как выяснили журналисты «Фразы», столичный градоначальник, по сути, снял с себя всю ответственность.

Свою оценку ЧП в Киеве Виталий Кличко дал изданию «Левый берег».

В частности, он заявил, что «ливневки были вычищены, коллекторы – исправны, но объем потоков воды мы контролировать никак не можем». Виталий Кличко заявил, что Киев затопило там, где «вода с огромной скоростью стремилась с возвышений вниз». Он добавил, что «по некоторым улицам неслись настоящие горные потоки, сметавшие на своем пути даже автомобили».

По его словам, «в такую ситуацию периодически попадает Гамбург, Берлин, Вена, Париж, никто из жителей современных городов не застрахован от стихийных бедствий».

Виталий Кличко также уверяет, что «когда в прошлый раз подтопление случилось на «Дорогожичах», «Левобережной», то сейчас – зная об этом проблемном месте – там специально дежурили бригады МЧС с помпами для откачки воды».

При этом он прокомментировал поплывшие после ливня в Киеве машины. По его словам, «даже в случае стихийного бедствия у нас нужно найти крайнего, но юридических перспектив таких исков я не вижу».

Как писала «Фраза», накануне мощный ливень снова затопил Киев.