Главные новости за 18-19 августа 2018 года

Реконструкция Шулявского моста наконец-то стартовала. В Киеве наконец-то началась реконструкция Шулявского моста, которую откладывали несколько месяцев. Путепровод перекрыли.

В Польше разбился львовский автобус с туристами — есть жертвы. Смертельное ДТП случилось в Польше, где разбился украинский автобус с туристами. Трагедия произошла в Подкарпатском воеводстве страны.

На Подоле «Бук» врезался в бизнес-центр. Появилось видео столкновения. В Киеве произошло ЧП: на Подоле зенитная установка «Бук» во время репетиции парада ко Дню независимости Украины врезалась в бизнес-центр Astarta. Инцидент случился по улице Ярославской,58.

Мощный ливень снова затопил Киев. В Киеве продолжает бушевать непогода. Дождь в столице лил в субботу днем и в ночь на воскресенье.

Экологическое ЧП в Запорожье: на предприятии по переработке резины бушевал гигантский пожар. В Запорожье случилось экологическое ЧП. На местном предприятии по переработке резины произошел большой пожар.

Путин и Меркель поговорили о транзите газа через Украину. По слухам, обсуждали и миротворцев на Донбассе. В ФРГ прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры продолжались более трех часов.

На концерте Backstreet Boys входную арку снесло ветром прямо на людей. В городе Такервилль (штат Оклахома, США) ураганный ветер снес металлоконструкции на концертной площадке казино WinStar World Casino and Resort перед выступлением популярной группы Backstreet Boys. Пострадали по меньшей мере 14 человек.