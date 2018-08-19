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Главные новости за 18-19 августа 2018 года

Главные новости за 18-19 августа 2018 года

Реконструкция Шулявского моста наконец-то стартовала. В Киеве наконец-то началась реконструкция Шулявского моста, которую откладывали несколько месяцев. Путепровод перекрыли.

В Польше разбился львовский автобус с туристами — есть жертвы. Смертельное ДТП случилось в Польше, где разбился украинский автобус с туристами. Трагедия произошла в Подкарпатском воеводстве страны.

На Подоле «Бук» врезался в бизнес-центр. Появилось видео столкновения. В Киеве произошло ЧП: на Подоле зенитная установка «Бук» во время репетиции парада ко Дню независимости Украины врезалась в бизнес-центр Astarta. Инцидент случился по улице Ярославской,58.

Мощный ливень снова затопил Киев. В Киеве продолжает бушевать непогода. Дождь в столице лил в субботу днем и в ночь на воскресенье.

Экологическое ЧП в Запорожье: на предприятии по переработке резины бушевал гигантский пожар. В Запорожье случилось экологическое ЧП. На местном предприятии по переработке резины произошел большой пожар.

Путин и Меркель поговорили о транзите газа через Украину. По слухам, обсуждали и миротворцев на Донбассе. В ФРГ прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры продолжались более трех часов.

На концерте Backstreet Boys входную арку снесло ветром прямо на людей. В городе Такервилль (штат Оклахома, США) ураганный ветер снес металлоконструкции на концертной площадке казино WinStar World Casino and Resort перед выступлением популярной группы Backstreet Boys. Пострадали по меньшей мере 14 человек.

Тэги: Киев, ДТП, автобус, общество, мир

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